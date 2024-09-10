إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين والإبقاء عليه مغلقا أمام الشحن التجاري

قالت مصادر فلسطينية، إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين، وذلك بعد العلمية المسلحة التي نفذها الشاب الأردني ماهر ذياب الجازي، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

أعيد، صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، مع استمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية.

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وأهابت مديرية المعابر الأردنية بالمسافرين التقيد بالمواعيد والتعليمات توفيرا لوقتهم وجهدهم، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعلنت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية إعادة فتح المعبر أمام المسافرين، واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية

وقالت مصادر فلسطينية، إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين، وذلك بعد العلمية المسلحة التي نفذها الشاب الأردني ماهر ذياب الجازي، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وأشارت إلى أن المعبر سيكون متاحا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقا أمام دخول الشاحنات التجارية.

يأتي ذلك بعد يومين من مقتل ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد أن أكد جيش الاحتلال، في بيانه، أن منفذ العملية جاء من الأردن على متن شاحنة باتجاه المعبر وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر.

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات في حادث إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقال السفير الدكتور سفيان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، إنّ التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضا عمل فردي.

وشددت الوزارة على موقف الأردن الثابت تجاه رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأي سبب كان، والداعي إلى معالجة كل الأسباب والخطوات التصعيدية التي تولده.