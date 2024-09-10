تقرير: نتنياهو يشكل مجلسًا وزاريًا جديدًا لإدارة الحرب... لا يضم بن غفير

كشفت هيئة البث الرسمية، اليوم، الثلاثاء، عن تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجموعة مصغّرة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالحرب، لتكون بديلة عن مجلس الحرب (كابينيت الحرب) الذي كان قد أعلن عن حله بعد انسحاب غانتس من الحكومة.

شكل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مجلسا وزاريا جديدا ومحدودا لإدارة الحرب، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب التقرير، فإن الكابينيت الجديد يضم كلاً من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست، أرييه درعي.

وأفاد التقرير بأن "المجلس الجديد يتلقى تقارير أمنية مستمرة من رئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقادة الأجهزة الأمنية، حول سير العمليات العسكرية وإدارة الحرب على مختلف الجبهات".

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن "نتنياهو دعا سموتريتش إلى المجلس بسبب ثقته بأنه لن يقوم بتسريب معلومات، وكذلك في محاولة لإقناعه بدعم صفقة لتبادل الأسرى، لكنه لم ينجح بذلك حتى الآن".

واستثنى نتنياهو من المجلس الجديد لإدارة الحرب، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يصر عن أن يكون شريكا في عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالحرب.

وكان بعض الوزراء في المجلس الجديد قد هاجموا وزير الأمن، غالانت، على خلفية إصراره على إعادة مناقشة قضية محور صلاح الدين (فيلادلفي)، بعد قرار الكابينيت السياسي والأمني بعم انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، بناء على قرار نتنياهو.