رئيس نقابة المحامين السابق يتولى الدفاع عن المتهم الفلسطيني بقتل سجان إسرائيلي

المحامي أفي حيمي: "وافقت على الانضمام إلى الدفاع عن المتهم بعدما اطلعت على مواد الأدلة وتوصلت إلى استنتاج شامل بأن هذا حدث جنائي وليس حدثا قوميا، والنيابة نسبت هذا الدافع للمتهم فقط بعد ضغط عام "

أعلن رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية السابق، أفي حيمي، اليوم الأربعاء، أنه تولى الدفاع عن الشاب إبراهيم منصور من قرية بِدو، المتهم بقتل السجان يوحاي أفني، في بيت الأخيرة في مستوطنة في الضفة الغربية، وشدد حيمي على أن منصور نفذ ذلك على خلفية جنائية وليس قومية.

وقال حيمي إنه "وافقت على الانضمام إلى الدفاع عن المتهم بعدما اطلعت على مواد الأدلة وتوصلت إلى استنتاج شامل بأن هذا حدث جنائي وليس حدثا قوميا".

وأضاف أن "النيابة العامة العسكرية اعتقدت، منذ البداية، أن هذا ليس حدثا قوميا وفي نهاية الأمر نسبت هذا الدافع للمتهم فقط بعد ضغط عام، الذي لا توجد أي علاقة بينه وبين القضاء".

وكانت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة العسكرية في سجن "عوفر"، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، لائحة اتهام ضد منصور ونسبت إليه تهمة قتل السجان أفني، على خلفية قومية وأن القتل هو "عملية عدائية مسلحة"، رغم أن النيابة العسكرية قدمت تصريح ادعاء، في الأسبوع الذي، قالت فيه إن القتل تم على خلفية جنائية.

وأرفقت النيابة العسكرية الدافع القومي بلائحة الاتهام قبل تقديمها بساعات، وبررت الاتهام بأن القتيل يهودي، وأن تغيير التهمة جاء في أعقاب ضغوط مارستها عائلة القتيل، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

واعتبر قاضي المحكمة العسكرية، باراك تَمير، أن "لائحة الاتهام تصف كيف قرر المتهم الدخول إلى (مستوطنة) غفعون الجديدة بعلم أنها مستوطنة يسكنها يهود فقط، وبعد ذلك عمل من أجل التسبب بموت المرحوم. ولائحة الاتهام تصف كيف نُفذ الفعل وكيف طعن المتهم المرحوم 66 طعنة".