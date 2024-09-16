غالانت لهوكشتاين: الحل الوحيد لإعادة سكان الشمال هو عملية عسكرية والدعم الأميركي حاسم

شدد غالانت للمبعوث الأميركي، هوكشتاين، على أن الخيار العسكري هو السبيل الوحيد لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، وأشار إلى أهمية "الدعم الأميركي في تعزيز قدرة إسرائيل على استعادة الأمن على الحدود مع لبنان"، معتبرا أن فرص التوسية "باتت ضئيلة".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الطريق الوحيد المتاح لإعادة سكان الشمال هو من خلال "عملية عسكرية" في مواجهة حزب الله اللبناني، في إشارة إلى توسيع الحرب على لبنان، مشددا على أن "فرص التوصل إلى تسوية باتت ضئيلة"، فيما شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أنه "لا يمكن إعادة سكان الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني"، وذلك في تصريحات صدرت عنهما اليوم، الإثنين، إثر اجتماعهما بشكل منفصل مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة والاستثمار، عاموس هوكشتاين.

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جاء ذلك خلال زيارة هوكشتاين إلى المنطقة لمناقشة التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة الحدودية مع لبنان حيث يتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجمات مع حزب الله منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إطار الجهود الأميركية لإيجاد طريق دبلوماسي للخروج من الأزمة التي أجبرت عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود على إخلاء منازلهم وتهدد بتوسع الصراع وتحوله إلى حزب إقليمية.

وجاء في بيان عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن غالانت استقبل المبعوث الخاص بالرئيس الأميركي، هوكشتاين، بحضور سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، جاك لو، ومسؤولين في وزارة الأمن، ورئيس قسم الشؤون الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، بني غال؛ وقال إن الحاضرين ناقشوا "الجهود المبذولة لتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية ولإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وبحسب البيان، فإن غالانت والوفد العسكري استعرضوا أمام هوكشتاين "عمليات جيش الاحتلال ضد قوات حزب الله في الشمال"، وشدد غالانت على أن "احتمال التوصل إلى تسوية بديلة "يتضاءل"، معتبرا أن "حزب الله يستمر في ربط نفسه بحركة حماس ويرفض إنهاء الصراع". وأضاف غالانت أن "الطريق الوحيد المتبقي لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم هو من خلال عملية عسكرية".

كما شدد غالانت على "أهمية الدعم الأميركي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واستعادة الأمن في منطقة الحدود الشمالية"، على حد تعبيره. وفي نهاية الاجتماع، أعرب غالانت عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلها هوكشتاين في محاولة للتوصل إلى تسوية وضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

نتنياهو: لا يمكن إعادة مواطنينا إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني

بدوره، قال مكتب نتنياهو إن الأخير أوضح لهوكشتاين "بشكل حازم وحاسم أنه لا يمكن إعادة سكاننا دون تغيير جذري في الوضع الأمني في الشمال"، وذلك في اجتماع عُقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، ولكن في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وعلى صلة، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن غالانت بات يقلل من فرص التسوية مع حزب الله ويتبنى موقفا أكثر صرامة عبّر عنه خلال اجتماع أمني مغلق عقده ظهر اليوم مع نتنياهو، وشدد على أن "الحل الوحيد هو اللجوء إلى القوة العسكرية الكاملة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم". واعتبر غالانت أن "التسوية لم تعد ممكنة، وأن الخيار الوحيد المتبقي هو تنفيذ عملية عسكرية شاملة".

من جانبه، حذر هوكشتاين من مخاطر توسع التصعيد مع حزب الله خلال سلسلة من الاجتماعات في إسرائيل، مشددًا على أن الولايات المتحدة تأمل في الحفاظ على النزاع ضمن "حدوده" لتجنب حرب شاملة. وعبّر هوكشتاين عن قلقه من أن توسيع الصراع قد يؤدي إلى حرب إقليمية أطول وأوسع نطاقا.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، حذر خلال اجتماعاته مع نتنياهو وغالانت والرئيس يتسحاق هرتسوغ، "من مخاطر مواجهة واسعة مع حزب الله"، وعبّر عن المخاوف الأميركية من الدعوات داخل جهاز الأمن إلى شن حرب واسعة على لبنان، وقال إن واشنطن تأمل في الحفاظ على الصراع ضمن "حدوده" لتفادي حرب شاملة.

كما حذر هوكشتاين من أن مواجهة أوسع في لبنان قد تتطور إلى صراع إقليمي واسع وطويل الأمد. وقال إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن توسيع الصراع في لبنان سيحقق هدف إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، وشدد هوكشتيان على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في ما يتعلق بتهدئة التصعيد على جبهة لبنان، سواء بالتوازي مع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أو على نحو مستقل.

في المقابل، شدد المسؤولون الإسرائيليون خلال الاجتماعات مع المبعوث الأميركي الخاص، على أن "الجهود الدبلوماسية لم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن - وأنه لا توجد نية للانتظار بل للتحرك بحزم لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم بعد ‘تغيير ميزان القوى‘ في المنطقة الحدودية مع لبنان"، وهو التعبير الذي استخدمه نتنياهو في تصريحاته الأخيرة بهذا الشأن.

وكان غالانت قد أبلغ نظيره الأميركي، لويد أوستين، مساء أمس، الأحد، بأن "الفرص تتضاءل أمام حل دبلوماسي للمواجهة مع حزب الله اللبناني"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية؛ وشدد غالانت أن "المسار واضح" طالما استمر حزب الله في ربط نفسها بحركة حماس، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلية أوصى بعملية حدودية سريعة لإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان.