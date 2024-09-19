أوستن يؤكد دعم أميركا لإسرائيل بمواجهة تهديدات حزب الله وإيران

جدد أوستن التأكيد لنظيره الإسرائيلي على أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما أكد اوستن أولوية حل دبلوماسي للصراع مع حزب الله يسمح للمدنيين بالجانبين بالعودة إلى ديارهم.

بحث الدفاع الأميركي لويد أوستن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، على ما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفع الأميركية "البنتاغون"، الخميس.

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وأكد أوستن لغالانت الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وشركاء طهران الإقليميين

وجدد أوستن التأكيد لنظيره الإسرائيلي على أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما أكد اوستن أولوية حل دبلوماسي للصراع مع حزب الله يسمح للمدنيين بالجانبين بالعودة إلى ديارهم.

وفي سياق تصعيد التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان، قال وزير الأمن غالانت إن "مركز الثقل ينتقل باتجاه الشمال، من خلال تحويل الموارد والقوات"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بات في خضم مرحلة جديدة من الحرب.

وأضاف أن "هذا الإجراء تنفذه كافة الجهات، والمهمة واضحة وبسيطة، وهي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وتابع: "أعتقد أنه عندما تنظر إلى صورة الوضع، فإن الجيش الإسرائيليّ قد حقّق إنجازات ممتازة، مع الشاباك، ومع الموساد، على جميع الهيئات وفي جميع الأُطُر، وكانت النتائج مبهرة للغاية".

وأكد غالانت: "نحن بحاجة إلى الثبات، وهذه الحرب تتطلب شجاعة كبيرة وتصميما ومثابرة... نحن ماضون في إكمال مهامنا على كافة الجبهات".

يشار إلى أن "الكابينيت" خول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن غالانت، لاتخاذ قرارات أو خطوات، بما في ذلك تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى حرب شاملة في لبنان.