رشقات صاروخية على الجليل والجولان وانفجارات بمنطقة حيفا

يأتي توسيع إطلاق النيران وتبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل، إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أسفر عن 37 شهيدا و68 جريحا، وبين الشهداء مسؤول العمليات في حزب الله، إبراهيم عقيل، وقائد العمليات العسكرية لوحدة الرضوان، أحمد وهبي.

وسع حزب الله، فجر الأحد، مدى النيران التي يطلقها على شمالي البلاد، حيث أطلق رشقات صاروخية متعددة على مناطق واسعة في مناطق الجليل والجولان وضواحي حيفا، حيث دوت صافرات الإنذار بشكل متكرر في جميع انحاء الشمال.

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وأعلن حزب الله استهدف قاعدة ومطار "رامات دافيد" جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف مناطق لبنان.

وبحسب بيان حزب الله، فإن صليات صاروخية جديدة ثقيلة أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة وصافرات الانذار دوت في 55 مستعمرة إسرائيلية بعمق 50 كلم بعيدا عن الحدود اللبنانية.

وفي غضون ساعة، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على 3 دفعات، باتجاه مناطق في إسرائيل، وطالت الرشقات الصاروخية الجديدة مناطق في شرق حيفا والجليل الأسفل، وتسبب بأضرار واشتعال النيران في بعض المناطق.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة بسبب الأوضاع الأمنية، والتصعيد مع حزب الله، وشملت التعليمات فرض نشاطات جزئية مع منع الأنشطة التعليمية في "الجولان الجنوبي، والجليل الأعلى، ومركز الجليل، والجليل الأسفل، ومنطقة حيفا، والأغوار".

ويأتي توسيع إطلاق النيران وتبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل، إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أسفر عن 37 شهيدا و68 جريحا، وبين الشهداء مسؤول العمليات في حزب الله، إبراهيم عقيل، وقائد العمليات العسكرية لوحدة الرضوان، أحمد وهبي.