التوصل لاتفاقية عمل جديدة بالمدارس الثانوية

أعلنت جميع الأطراف عن التوصل لاتفاقية عمل جديدة، وإلغاء كافة الإجراءات الاحتجاجية والإضرابات، وكذلك وصرف منحة 9600 شيكل في راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

أعلنت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، فجر اليوم الإثنين، عن انتهاء كافة إجراءاتها النقابية الاحتجاجية، وذلك بعد التوصل لاتفاقية عمل جديدة مع وزارة المالية الإسرائيلية، وبدعم وزارة التربية والتعليم.

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وأعلنت جميع الأطراف عن التوصل لاتفاقية عمل جديدة، وإلغاء كافة الإجراءات الاحتجاجية والإضرابات، وكذلك وصرف منحة 9600 شيكل في راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وبحسب الاتفاقية التي تم التوصل إليها، فإنه لن يتم خصم أي مبلغ من رواتب المعلمين بسبب الإضراب في مطلع العام الدراسي الحالي.

وسيحصل المعلمون على منحة لمرة واحدة بقيمة 9600 شيكل للوظيفة الكاملة (أو أقل حسب حجم الوظيفة) عن العام 2023، وسيتم صرف المنحة ضمن راتب شهر أكتوبر المقبل.

وابتداء من راتب شهر أيلول/سبتمبر الحالي، سترتفع رواتب المعلمين بنسبة 1200 شيكل شهريا للوظيفة الواحدة، ونسبيًا حسب حجم الوظيفة.

وسيحصل العديد من المعلمين من أصحاب المناصب على علاوة مئوية مقابل أداء عملهم، مثل: مركزي المواضيع، ومركزي الطبقات، والمستشارين التربويين، ومعلمي التربية الخاصة، والمربين.

وكذلك علاوات لمعلمي بعض المواضيع مقابل تصليح امتحانات البجروت (شفهي اللغة الإنجليزية، مدرسو الكيمياء)، وسيتم إلغاء تقصير إجراءات الفصل وسياسة تعيين المعلمين الجدد، كما خططت لها وزارة المالية.

وتعارض منظمة المعلمين تشغيل المعلمين بموجب عقود عمل شخصية، من دون إخضاع ذلك إلى اتفاق جماعي وشروط تحمي العاملين من أضرار.

يذكر أن الإضراب والاحتجاجات مطلع العام الدراسي الحالي أتت بسبب عدم توقيع اتفاقية رواتب مع المعلمين واستمرار الاضطرابات التي تمنع الطلاب في المدارس الثانوية من الحصول على درجات امتحاناتهم منذ العام الماضي.

يشار إلى أن السنة الدراسية في المدارس الثانوية بدأت هذا العام في 9 أيلول/ سبتمبر، بعد إضراب تواصل ثمانية أيام لمنظمة المعلمين.