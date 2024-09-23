الجيش الإسرائيلي يطالب سكان البقاع اللبناني بالرحيل عن بلداتهم: "سنهاجم قريبا"

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي: "عليكم الخروج من البيت والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه الى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة اليه حتى اشعار آخر"

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال إحاطة صحافية بعد ظهر اليوم، الإثنين، إن الطيران الحربي الإسرائيلي سيشن غارات على منطقة البقاع اللبنانية خلال الساعات المقبلة، وطالب سكان هذه المنطقة بالنزوح عنها.

وأضاف هغاري مخاطبا المواطنين اللبنانيين في البقاع: "ابتعدوا من هناك من أجل أمنكم وحمايتكم، وأنتم تشاهدون العمليات التي ننفذها الآن. وحزب الله يخطط لإطلاق الأسلحة نحو الأراضي الإسرائيلية ونحن لن نسمح بهذا. استمعوا إلى التحذيرات التي يقولها الجيش الإسرائيلي لكن. قريبا سنهاجم هناك".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيحاي أدرعي، في منشور في منصة "تلغرام" موجه لسكان البقاع، أنه "اذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لحزب الله - عليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه الى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة اليه حتى اشعار آخر"، في تكرار لعملية تهجير النازحين الغزيين الذين يستشهد الكثيرون منهم في المدارس ومراكز الإيواء في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته وأسلحته يعرض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر"، وأن "هذه التعليمات موجهة لجميع سكان وقرى البقاع".

وزعم هغاري في الإحاطة الصحافية، التي تأتي في أعقاب غارات مكثفة وشديدة على جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد 100 لبناني على الأقل وإصابة أكثر من 400 مواطن، أن "ما نشاهده الآن في جنوب لبنان هي انفجارات أسلحة لحزب الله داخل بيوت. وأي بيت نهاجمه، يوجد فيه أسلحة – صواريخ وطائرات مسيرة وُجهت إلى مواطني إسرائيل".

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن بين الشهداء والجرحى اللبنانيين أطفال ونساء ومسعفين.

وأرسل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، رسائل نصية (SMS) إلى هواتف السكان في جنوب لبنان يطالبهم من خلالها بمغادرة بيوتهم والنزوح عن بلداتهم، وجاء في هذه الرسائل النصية أنه "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر".