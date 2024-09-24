500 شهيد و1650 إصابة بالعدوان على لبنان وحزب الله يقصف قواعد ومطارات عسكرية

أعلن حزب الله أنه أستهدف وللمرة الثالثة مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة، وقاعدة ومطار "رامات دافيد" بصلية من صواريخ "فادي 2، وكذلك استهداف القاعدة العسكرية "عاموس" بصلية من صواريخ "فادي 1"، واستهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة "زخرون يعقوب".

استشهد وأصيب العشرات من عائلة واحدة، فجر الثلاثاء، في مجزرة إثر غارة إسرائيلية على منزل في شعت بالبقاع، بينما أصيب العديد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة، وذلك أثناء هروبهم إلى المنطقة المحمية، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة.

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وحدثت وزارة الصحة اللبنانية في بيان "حصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، منذ صباح الإثنين"، والتي أدت إلى "استشهاد 500 شخص من بينهم 35 طفلا و58 سيدة وإصابة 1645 بجروح".

يأتي ذلك في وقت دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في الجليل ونهارية والناصرة ومرج ابنه عامر، وخليج حيفا، لتنذر عن إطلاق رشقات صاروخية ومسيرات مفخخة من الأراضي اللبنانية، حيث أطلقت ثلاث صليات صاروخية من لبنان، وسمعت انفجارات مع سقوط شظايا صاروخية عقب تفعيل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله أنه أستهدف وللمرة الثالثة، فجر الثلاثاء، مطار مجيدو ‏العسكري غرب العفولة، وقاعدة ومطار "رامات دافيد" بصلية من صواريخ "فادي 2، وكذلك استهداف القاعدة العسكرية "عاموس" بصلية من صواريخ "فادي 1"، وكذلك استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة "زخرون يعقوب" التي تبعد عن الحدود 60 كلم.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة تستهدف مناطق في البقاع، وكذلك شن غارات على قرى في قضاء صور وصيدا جنوب لبنان، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.