14 شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من شركات الطيران العالمية أعلنت اليوم عن إلغاء رحلاتها من وإلى المطارات في إسرائيل، وهي: "ويز"، "إيفيريا"، "بريتش آيروايز"و"أذربيجان آيرلاينز"، وذلك حتى منتصف تشرن الأول/أكتوبر المقبل.

أعلنت 14 شركة طيران عالمية، اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المطارات في إسرائيل، وذلك إثر تصعيد الحرب في الجبهة الشمالية مع لبنان.

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وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية، والأذربيجانية، وشركة "ويز إير"، اليوم الثلاثاء، رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون، وذلك على خلفية التصعيد مع حزب الله على الجبهة الشمالية مع لبنان، بحسب ما أوردته القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وألغت شركة "فيزير" العملاقة، منخفضة التكلفة، رحلاتها إلى إسرائيل من جميع وجهاتها في القارة الأوروبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من شركات الطيران العالمية أعلنت اليوم عن إلغاء رحلاتها من وإلى المطارات في إسرائيل، وهي: "ويز"، "إيفيريا"، "بريتش آيروايز"و"أذربيجان آيرلاينز"، وذلك حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويتزامن إلغاء رحلات الطيران وتعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى مطارات إسرائيل، مع التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وفي لبنان، أعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها يوم الثلاثاء.

وأظهر الموقع إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وشركات أخرى من الإمارات.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت شركة الطيران الوطنية القطرية في بيان إنه "نظرا للوضع القائم في لبنان، علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 أيلول/سبتمبر".

وأضافت "تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا".

وخلفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان الإثنين 500 قتيل و1650 إصابة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب "جبهة إسناد" لحماس وغزة إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.