رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل الهجمات ضد حزب الله... لن نتوقف ونتجهز للمناورة البرية

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يستعد لهجوم بري على لبنان، وذلك في إطار التصعيد العسكري في مواجهة حزب الله اللبناني، وشدد على الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته دون توقف حتى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

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وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال زيارة ميدانية لتفقد التمرين العسكري للواء السابع على الحدود الشمالية والذي يحاكي اجتياحا بريا في لبنان، وفي أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عن استدعاء لواءين في قوات الاحتياط لتنفيذ مهمات عسكرية عند الحدود اللبنانية.

وقال هليفي، في حيث مع جنوده: "تسمعون الطائرات فوقنا، نحن نقوم بتنفيذ هجمات جوية طوال اليوم. هذه الهجمات تهدف إلى تهيئة الأرضية لدخول القوات البرية، وأيضًا لمواصلة ضرب حزب الله"، وأضاف أن "حزب الله قام بتوسيع نطاق هجماته، لكن الجيش الإسرائيلي سيقدم ردًا قويًا في وقت لاحق اليوم".

وأضاف: "نحن مستمرون في الهجمات دون توقف، والهدف الرئيسي هو إعادة الأمان إلى سكان الشمال. تجهيز القوات لدخول المناطق اللبنانية التي حولها حزب الله إلى قواعد عسكرية محصنة هو جزء أساسي من خطتنا. دخولكم بقوة وتدمير العدو وتفكيك بنيته التحتية سيحقق لنا هذا الهدف".