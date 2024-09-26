نتنياهو يطير إلى نيويورك وتحرك بالكونغرس الأميركي لحجب أسلحة عن إسرائيل

أنضم إلى نتنياهو عدد من أفراد عائلات المختطفين في غزة. من المقرر أن يلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية خطابه غدا الجمعة في الساعة 4:30 مساء بتوقيت القدس، ومن المقرر أن يعود إلى إسرائيل في نهاية عطلة السبت.

زيارة نتنياهو إلى نيويورك على خلفية تقارير عن هدنة محتملة على الجبهة الشمالية (مكتب الصحافة الحكومي)

غادر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الخميس، البلاد متوجها إلى نيويورك قبيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

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وأنضم إلى نتنياهو عدد من أفراد عائلات المختطفين في غزة، علما أن زيارة نتنياهو إلى نيويورك على خلفية تقارير عن هدنة محتملة على الجبهة الشمالية، على ما أفادت صحيفة "هآرتس".

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية خطابه غدا الجمعة في الساعة 4:30 مساء بتوقيت القدس، ومن المقرر أن يعود إلى إسرائيل في نهاية عطلة السبت.

واعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن النداء المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى لوقف فوري مؤقت لإطلاق النار في لبنان يمثل "اختراقا مهما".

وقال المسؤول لصحافيين تعليقا على البيان إن واشنطن تأمل في أن يؤدّي هذا النداء أيضا إلى "تحفيز" الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف "هذا اختراق مهم في ما يتعلّق بلبنان، نظرا لكل ما حدث هناك".

ويأتي ذلك، فيما قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.

وأوضح السيناتور ساندرز في بيان نشره الأربعاء أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال إن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة نتنياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأميركية مسؤولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة".

وأضاف ساندرز "علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الفظائع".

واتهم السيناتور الأميركي رئيس الحكومة الإسرائيلية بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.

وقال إن نتنياهو يقدم مطالب جديدة في كل مرة يبدو فيها اتفاق وقف إطلاق النار وشيكا.