استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون استمرار الغارات الجوية على لبنان

الحرب على غزة: 48% من الجمهور في إسرائيل يؤيدون استمرارها، فيما 42% يؤيدون وقف الحرب والتوصل لاتفاق تبادل أسرى* ارتفاع ملحوظ في شعبية نتنياهو وحصول الليكود على 25 مقعدا بالكنيست لو جرت انتخابات الآن

دمار في النبطية بعد غارة إسرائيلية، اليوم (Getty Images)

اعتبرت أغلبية من الجمهور في إسرائيل أنه ينبغي مواصلة الحرب على لبنان، بينما اختلفت آراءهم حول استمرار الحرب على غزة رغم أن مؤيديها أكثر من معارضيها، فيما ارتفعت شعبية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشكل ملحوظ، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

ويعتقد 57% أن على إسرائيل مواصلة الحرب على لبنان من خلال الغارات الجوية فقط، فيما اعتبر 24% أن على إسرائيل شن اجتياح بري في لبنان، وقال 19% إن لا موقف لديهم.

ويتبين من الاستطلاع أن 69% من ناخبي أحزاب المعارضة يؤيدون استمرار الغارات الجوية فقط على لبنان، بينما يؤيد ذلك 48% من ناخبي أحزاب الائتلاف مقابل 38% من هؤلاء الناخبين الذين يؤيدون اجتياحا بريا.

ويؤيد 48% من الجمهور في إسرائيل استمرار الحرب على غزة، فيما 42% يؤيدون وقف الحرب والتوصل لاتفاق تبادل أسرى، ولم يعبر 10% عن موقفهم.

وقال 86% من ناخبي أحزاب الائتلاف إنهم يؤيدون استمرار الحرب على غزة، بينما يفضل 66% من ناخبي أحزاب المعارضة وقف الحرب واتفاق تبادل أسرى.

وأظهر الاستطلاع حدوث ارتفاع كبير في شعبية نتنياهو، وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن سيحصل حزب الليكود الذي يتزعمه على 25 مقعدا، بينما تحصل كتلة "المعسكر الوطني" على 19 مقعدا، "ييش عتيد" 15 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 14 مقعدا، شاس 10 مقاعد، حزب الديمقراطيين (العمل وميرتس) 9 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 6 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد، الصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وتعني هذه النتائج أن أحزاب الائتلاف ستكون ممثلة بـ53 مقعدا في الكنيست، مقابل 57 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وفي حال عودة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، إلى الحياة السياسية وخوضه الانتخابات على رأس حزب جديد، فإن هذا الحزب سيحصل على 21 مقعدا، معظمها على حساب "المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو"، وسيكون تمثيل الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت في الكنيست 62 مقعدا.

وتغلب بينيت على نتنياهو من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، وأيد ذلك 43% مقابل 37% لنتنياهو.

