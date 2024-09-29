استطلاع: نتنياهو متصدرا... ما هو تقييم الإسرائيليين لقادة أجهزة الأمن في إدارة الحرب؟

اختلفت تقييمات الجمهور الإسرائيليّ لأداء القادة الإسرائيليين، وبضمنهم قادة أجهزة الأمن، خلال الحرب؛ وبالنسبة لنتنياهو، فقد رأى 43% أن أداءه خلال الحرب "سيّئ بشكل عام".

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيليّ، الأحد، أن حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيتصدّر نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل، إذا ما أُجريت اليوم؛ كما أكّد أن غالبية الجمهور الإسرائيليّ ترى أن طريقة نتنياهو في إدارة الحرب، "سيّئة"، بعد نحو عام على بدئها.

وإذا ما أُجريت انتخابات اليوم، فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيكون في الصدارة بـ25 مقعدا، فيما يحلّ "المعسكر الوطني" الذي يترأسه بيني غانتس ثانيا بـ21 مقعدا.

ويأتي حزب "ييش عتيد" الذي يقوده رئيس المعارضة، يائير لبيد ثالثا، ويحصل على 15 مقعدا في الاستطلاع، فيما يحصل "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا.

ويحصل حزب "الديمقراطيون (حزب العمل- ’ميرتس’)" بقيادة يائير غولان على 11 مقعدًا، وبينما يحصل "شاس" بقيادة أرييه درعي على 10 مقاعد.

وتظلّ "يهدوت هتوراة" في مكانها -بحسب الاستطلاعات الأخيرة- بـ8 مقاعد، بينما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرّف إيتمار بن غفير على 6 مقاعد. وبيّنت النتائج أن تحالف الجبهة والعربية للتغيير يحصل على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة.

الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة

وفي ما يتعلّق بالملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، تقدّم نتنياهو بفارق على لبيد وغانتس، بينما أظهرت نتائج الاستطلاع أن رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، هو الوحيد الذي يتفوق عليه.

وفي مقارنة بين بين نتنياهو وغانتس، رأى 38% من المشاركين في الاستطلاع أن نتنياهو، هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما قال 29% إن غانتس هو الأنسب، بينما أجاب 31% بأن لا أحد منهما مناسب لهذا المنصب، وأجاب كذلك 5% بـ"لا أعرف".

ويتقدّم نتنياهو بنسبة 38% مقابل لبيد الذي رأى 27% من المشاركين في الاستطلاع أنه الأنسب لتولّي المنصب، فيما قال 29% إن كلاهما غير مناسب للمنصب، وأجاب 6% بـ"لا أعرف".

أما في حال السؤال عن أيّهما أنسب لتولي المنصب من نتنياهو وبينيت، فيتقدم الأخير بنسبة 38%، مقابل نتنياهو الذي حظي بنسبة 35% من الأصوات. وأجاب 20% بأن كلاهما غير مناسب للمنصب، وكانت إجابة 7% هي "لا أعرف".

تقييم الإسرائيليين لأداء قادتهم

واختلفت تقييمات الجمهور الإسرائيليّ لأداء القادة الإسرائيليين، وبضمنهم قادة أجهزة الأمن، خلال الحرب.

وبالنسبة لنتنياهو، فقد رأى 43% من المشاركين في الاستطلاع أن أداءه خلال الحرب "جيّد بشكل عامّ"، فيما قال 53% إنه "سيّئ بشكل عام"؛ بينما أجاب 4% بـ"لا أعرف".

ومن بين ناخبي معسكر نتنياهو، قال 74% إن أداءه "جيد بشكل عام"، و24% أعطوه درجة "سيّئ بشكل عام".

ومن بين الناخبين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم يمينيّون، أعطى ثلثهم درجة "سيئ بشكل عام".

وحصل وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، على 58% ممن أعطوه تقييم "جيد بشكل عام"، مقارنة بـ 34% رأوا أن أداءه "سيء بشكل عام".

ورأى 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن أداء رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، هرتسي هليفي، "جيد بشكل عام"، فيما قال 34% أن أداءه "سيئ بشكل عام".

وقال 53% إن أداء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، "جيد بشكل عام"، بينما رأى 32% أن أداءه "سيئ بشكل عام"، أما رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، فقد رأى 59% أن أداءه "جيد بشكل عام"، بينما قال 27% إنه "سيئ بشكل عام".