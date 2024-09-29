هجمات على لبنان وإسرائيل تتأهب بعد اغتيال نصر الله

هاجمت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، الأحد، مدينة إيلات جنوبي البلاد بالطائرات المسيرة المفخخة، حيث دوت صافرات الإنذار بالمدينة عدة مرات، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع عدوانه على لبنان بشن غارات عنيفة على عدة بلدات بالجنوب اللبناني.

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وقالت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق في بيان مقتضب: "نصرة لفلسطين ولبنان هاجمنا بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات".

ووسع الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق مختلفة في لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إثر غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، إلى جانب قادة آخرين، من بينهم علي كركي قائد الجبهة الجنوبية بالحزب.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مركزا للدفاع المدني في بلدة طيردبا جنوبي لبنان، ومدينة الهرمل شرقي لبنان ومحيطها، مناطق متفرقة من البقاع ومحيط مدينة بعلبك، بينما كثفت المدفعية الإسرائيلي قصف بلدات الجنوب اللبناني.

وهاجم الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، هاجم الجيش مئات الأهداف في جميع أنحاء لبنان، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.