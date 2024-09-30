إسرائيل تبدأ توغلا بريا محدودا في لبنان وغارات على الضاحية

إسرائيل تبدأ توغلاً بريًا محدودًا في جنوب لبنان وسط قصف مدفعي مكثف، وتعلن الخارجية الأميركية عن عمليات تستهدف مواقع حزب الله. يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع الكابينيت الإسرائيلي لبحث التصعيد المستمر والضغوط الأميركية لتجنب حرب إقليمية شاملة.

دبابات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، اليوم (Getty Images)

أفاد شهود عيان، مساء الإثنين، بسماع أصوات تحرك آليات عسكرية من جهة بلدة "آبل القمح" مقابل منطقة الوزاني الحدودية جنوبي لبنان، وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف للمنطقة الحدودية، في ظل التقارير عن بدء التوغل البري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

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وأعلنت الخارجية الأميركية أن إسرائيل "تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية". وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

جاء ذلك بُعيد إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إقامة منطقة عسكرية مغلقة في جزء من المنطقة الحدودية مع لبنان، بما في ذلك المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، فيما انسحب الجيش اللبناني من نقاط المراقبة المتقدمة عند الحدود مسافة 5 كيلومترات إلى العمق اللبناني.

وتواصل المدفعية والدبابات الإسرائيلية استهداف مناطق قريبة من الحدود انطلاقا من سهل الخيام مرورا بالوزاني وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا منذ أكثر من ساعتين، فيما صدرت تعليمات لسكان بلدات إسرائيلية قرب الحدود بالبقاء قرب الملاجئ ومنع التجمهر وتقليل الحركة فيها.

وأفاد مصدر في الجيش اللبناني بأن "قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى عند الحدود الجنوبية". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين إن قوات اليونيفيل لم تتمكن من القيام بدوريات بسبب شدة الضربات الإسرائيلية وصواريخ حزب الله التي تستهدف إسرائيل.

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