نتنياهو يحرض الإيرانيين على النظام ويتباهى بالاغتيالات

نتنياهو يهدد في بيان باللغة الإنجليزية: "النظام الإيراني يلقي يوميا خطابات دفاعا عن لبنان وغزة. ويوميا نصفي دُماهم. اسألوا محمد الضيف ونصر الله. لا مكان في الشرق الأوسط لا يمكن أن تصل إسرائيل إليه"

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، بيانا باللغة الإنجليزية، سعى من خلاله إلى تحريض الشعب الإيراني ضد النظام في بلاده والتباهي باغتيال قياديين في حماس وحزب الله، وزعم أنه رسالة مباشرة منه إلى الشعب الإيراني.

واعتبر نتنياهو أن "النظام الإيراني يلقي يوميا خطابات دفاعا عن لبنان وغزة. ويوميا نصفي دُماهم. اسألوا محمد الضيف، واسألوا نصر الله"، وأضاف مهددا أن "لا مكان في الشرق الأوسط لا يمكن أن تصل إسرائيل إليه"، بادعاء "الدفاع عن شعبنا ودولتنا".

وتابع أن "النظام يقربكم إلى الهاوية في أي لحظة، والغالبية الساحقة من الإيرانيين تعلم أن النظام لا يأبه بذلك، ولو كان يأبه لما بذر مليارات الدولارات في أنحاء الشرق الأوسط بدون فائدة".

وفيما يتهم بنفسه بأنه يغرق إسرائيل في أزمة اقتصادية شديدة بسبب الحرب الحالية، اعتبر نتنياهو أن "النظام بذّر أموالا هائلة على سلاح نووي وحروب"، وأن "الطغاة لديكم في إيران لا يهتمون بمستقبلكم".

وأضاف نتنياهو أنه "عندما تكون إيران حرة أخيرا، وهذا سيكون أقرب بكثير مما يعتقد الناس، سيكون كل شيء مختلف. وشعبانا القديمان، اليهودي والفارسي، سيكونان أخيرا في سلام. ودولتانا، إسرائيل وإيران، ستكونان في سلام. وعندما يأتي ذلك اليوم، ستفكك شبكة الإرهاب التي بناها النظام في خمس قارات. وإيران ستزدهر مثلما لم تزدهر من قبل".

وواصل نتنياهو تحريضه على النظام، مطالبا الإيرانيين "ألا تسمحوا لمجموعة صغيرة أن تحطم آمال عشرات ملايين الأشخاص الجيدين والعقلانيين في إيران. وعلى الشعب الإيراني أن يعلم أن إسرائيل تقف إلى جانبكم".