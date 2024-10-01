استطلاع: سلاح الجو ينال أعلى ثقة ونتنياهو أدناها بين الإسرائيليين

حسب الاستطلاع، قال 76% إنهم متأكدون أو يعتقدون أن إسرائيل ستنتصر في الحرب على غزة، فيما رأى 13% أنهم متأكدون أو يعتقدون أن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب على غزة

نشر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الثلاثاء، استطلاعا حول ثقة الجمهور اليهودي في إسرائيل بالقيادة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وحول انتصار إسرائيل في الحرب على غزة.

وتبين من الاستطلاع، الذي أجري أمس وأول من أمس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حصل على أدنى مستوى من الثقة، إذ عبر 37% عن ثقتهم به.

وعبر 57% عن ثقتهم بوزير الأمن، يوآف غالانت، بينما حصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، على أعلى مستوى ثقة بين الثلاثة، بنسبة 63%.

وسُجل في الاستطلاع الحالي ارتفاع بثقة الجمهور اليهودي بهؤلاء المسؤولين، قياسا بالاستطلاع السابق الذي نُشر في منتصف الشهر الفائت، وكانت نسبة الثقة بنتنياهو 30%، وبغالانت 35%، وبهليفي 46%.

وقال 76% إنهم متأكدون أو يعتقدون أن إسرائيل ستنتصر في الحرب على غزة مقابل 66% في الاستطلاع السابق، فيما رأى 13% أنهم متأكدون أو يعتقدون أن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب، وقال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

وعبر 89% عن ثقتهم بسلاح الجو الإسرائيلي، بينما كانت هذه النسبة 79% في الاستطلاع السابق؛ وقال 87% إنهم يثقون بالجيش الإسرائيلي، مقابل 79% في الاستطلاع السابق.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن نقل الجيش الإسرائيلي مركز الثقل في الحرب إلى لبنان، واغتيال قياديين في حزب الله بغارات جوية، في مقدمتهم أمين عام الحزب، حسن نصر الله، وقبل توغل قواته إلى جنوب لبنان، الليلة الماضية،