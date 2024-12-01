إسرائيليات | أخبار
01/12/2024 - 11:12

فرنسا: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بلبنان 52 مرة وتسببت باستشهاد 3 لبنانيين

الخروقات الإسرائيلية كانت في اليوم الأخير، ومسؤول فرنسي يؤكد أن "اللبنانيين ملتزمون بشكل كامل بالعمل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من العودة إلى الجنوب، لكننا ملزمون بمنحهم الوقت كي يثبتوا التزامهم"

فرنسا: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بلبنان 52 مرة وتسببت باستشهاد 3 لبنانيين

دمار في النبطية بجنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي (Getty Images)

حذرت فرنسا إسرائيل اليوم، الأحد، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأكدت أن إسرائيل خرقت الاتفاق 52 مرة منذ أمس.

وأشارت فرنسا، العضو في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وعدم خرقه، إلى أن خروقات إسرائيل لم تمر من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف التحذير الفرنسي أن هذه الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين لبنانيين.

وتابع التحذير الفرنسي أن طائرات مسيرة إسرائيلية بدأت تحلق ثانية على ارتفاع منخفض فوق أجواء بيروت.

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وحسب "واينت" فإن مسؤولا فرنسيا رفيعا قال إن باريس تخشى انهيار وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول الفرنسي إن "اللبنانيين ملتزمون بشكل كامل بالعمل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من العودة إلى الجنوب، لكننا ملزمون بمنحهم الوقت كي يثبتوا التزامهم".

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