هرتسوغ: تجري مفاوضات من وراء الكواليس حول تبادل أسرى

نتنياهو يعقد مداولات أمنية حول تبادل أسرى بعد اتصالات مصرية* ساعر: "توجد مؤشرات تتعلق بوقف إطلاق نار مع حماس، ومن الجائز أن نرى قدرا كبيرا من الليونة. وبرأيي أننا سنعلم أكثر حول ذلك في الأيام القريبة"

مظاهرة في تل أبيب، أمس، تطالب بصفقة تبادل أسرى (Getty Images)

اعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال لقاء مع عائلات رهائن محتجزين في غزة اليوم، الأحد، أنه "توجد مفاوضات تجري من وراء الكواليس، وقد تنجح"، وأشار وزير الخارجية، غدعون ساعر، إلى أنه "توجد مؤشرات تتعلق بوقف إطلاق نار مع حماس".

وقال هرتسوغ إنه "أكرر الدعوة الآن بعد (وقف إطلاق النار في) لبنان أنه حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإعادة المخطوفين إلى الديار. وتوجد مفاوضات مع عدة قاس".

وأضاف هرتسوغ أن "دعوتي للعالم كله ولقيادة دولة إسرائيل وجميع الوسطاء، هي أنه هذا هو الوقت. ونحن نريد جميعهم في الديار وبأسرع ما يمكن. ونحن نصرخ هذا الأمر يوميا ويجب القيام بذلك الآن. وتجري مفاوضات من وراء الكواليس، وهذا ممكن. وهذه فرصة الآن لإجراء تغيير يؤدي إلى صفقة مخطوفين".

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، مداولات أمنية حول صفقة تبادل أسرى، وذلك على خلفية محاولة مصر التوصل إلى صيغة جديدة لاتفاق كهذا.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مصري مطلع قوله إن يُعقد في هذه الأثناء اجتماع في القاهرة بين وفد حركة حماس، برئاسة خليل الحية، ومسؤولين مصريين بحضور مدير المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد.

من جانبه، قال ساعر خلال "مؤتمر الأمن" الذي تنظمه صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه "من الجائز أن نرى قدرا كبيرا من الليونة. وبرأيي أننا سنعلم أكثر حول ذلك في الأيام القريبة".

وادعى ساعر أنه "توجد رغبة بالتوجه نحو صفقة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وآمل أن ينجح هذا الأمر في التقدم. والأمر المبدئي هو أن حماس لا يمكنها السيطرة على غزة، لكننا ملتزمون بمحاولة التقدم في موضوع المخطوفين".

إلا أنه خلافا لادعاء ساعر، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيمين نتنياهو، منع أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، في الأشهر الأخيرة، كما أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعلنان معارضتهما لاتفاق كهذا ويطالبان باستمرار الحرب على غزة والاستيطان فيها.

وقال بن غفير إنه يرفض صفقة تبادل أسرى تستعيد فيها إسرائيل 101 رهينة مقابل "الإفراج عن ألف سنوار"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.