الشاباك وإدارة المحاكم يطلبان نقل محاكمة نتنياهو للمحكمة المركزية بتل أبيب

الشاباك: "معلومات بمستوى ’سري للغاية’ تتعلق بتهديدات على رئيس الحكومة، على إثر حرب ’السيوف الحديدية’، تضع تحديات تتعلق بحراسته. وإدارة المحاكم أوصت بعقد المحاكمة في قاعة تحت سطح الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب"

قدم الشاباك وإدارة المحاكم اليوم، الإثنين، إلى المحكمة المركزية في القدس موقفهما بنقل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك بسبب "اعتبارات أمنية".

وجاء في طلب نقل محاكمة نتنياهو أنه "بعد أن درسنا التهديدات المختلفة استنادا إلى معلومات ذات علاقة، وبضمنها معلومات وصلت من الجيش الإسرائيلي، واستنادا إلى تقرير مستشار وقاية الذي جرى في الموضوع، فإن موقف الشاباك هو أنه يجب الامتناع عن عقد جلسات الاستماع لشهادة رئيس الحكومة، في هذه الفترة، في المحكمة المركزية في القدس، بالرغم من وجود منطقة آمنة في طوابق المبنى".

وأضاف الطلب أنه خلال مداولات بين الشاباك وإدارة المحاكم "تم استعراض معلومات بمستوى ’سري للغاية’ تتعلق بتهديدات على رئيس الحكومة، على إثر حرب ’السيوف الحديدية’، وتضع تحديات تتعلق بحراسته".

وأشار طلب الشاباك إلى أن "إدارة المحاكم أوصت بإجراء المداولات في شهادة رئيس الحكومة في قاعة محصنة تحت سطح الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب، وهذه التوصية مقبولة على الشاباك".

وأعلنت المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، عن موافقتها بشكل جزئي على طلب نتنياهو، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في ملفات الفساد المتهم بها، لمدة أسبوع أيام وليس 15 يوما.

وقررت المحكمة البدء بالاستماع لشهادة نتنياهو في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بدلا من موعدها المقرر اليوم، بعد أن طلب نتنياهو التأجيل إلى 17 الشهر من الشهر الجاري.