واشنطن تحذر إسرائيل بسبب خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

ذكر المسؤولون أنفسهم، أنه "حتى يستمر وقف إطلاق النار نحتاج إلى ضبط النفس من كافة الأطراف".

وجهت واشنطن تحذيرا رسميا لإسرائيل بواسطة مبعوثها عاموس هوكشتاين، على خلفية خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ دخوله حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي.

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وأورد موقع "واينت" الإلكتروني، أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بأنها تقوم بخرق بنوده.

ونقل عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن "هناك انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها عودة الطائرات المسيرة بشكل مرئي ومسموع إلى سماء بيروت".

وذكر المسؤولون أنفسهم، أنه "حتى يستمر وقف إطلاق النار نحتاج إلى ضبط النفس من كافة الأطراف".

وهاجم الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم ثلاثة مواقع على الأقل في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخص في مرجعيون وإصابة جندي لبناني باستهداف جرافة عسكرية في الهرمل.

وجاء التحذير الأميركي لإسرائيل بعد أن سبقه تحذير آخر من جانب فرنسا التي تقوم بدورها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهي من تضغط على الجيش اللبناني للانتشار أسرع قدر الإمكان وتأخير عودة النازحين إلى منازلهم قرب الحدود.

وحذرت فرنسا إسرائيل الأحد من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد أن قامت بخرقه 52 مرة خلال 24 ساعة.

وأشارت فرنسا إلى أن خروقات إسرائيل لم تمر من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار؛ وفق ما ذكر "واينت".

وأضاف التحذير الفرنسي أن هذه الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين لبنانيين. وقال مسؤول فرنسي إن "اللبنانيين ملتزمون بشكل كامل بالعمل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من العودة إلى الجنوب، لكننا ملزمون بمنحهم الوقت كي يثبتوا التزامهم".