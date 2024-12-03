المحكمة: "ضعف أدلة" بالمخالفة المنسوبة لفيلدشتاين بتسريب معلومة للمس بأمن الدولة

قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب يقول إنه سيمنح وزنا معينا لادعاء فيلدشتاين بإنفاذ انتقائي ضده مقارنة بمستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، الذي لم يعتقل ولم يحاكم بقضية تسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الحكومة

قال قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، علاء مصاروة، اليوم الثلاثاء، إنه وجد "ضعف في الأدلة" المتعلقة بالمخالفة المنسوبة لإليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حول تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة.

وأضاف القاضي أنه سيمنح وزنا معينا لادعاء فيلدشتاين بإنفاذ انتقائي ضده مقارنة بمستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، الذي لم يعتقل ولم يحاكم بقضية تسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الحكومة.

ويتوقع أن يصدر القاضي لاحقا قرارا بشأن تمديد اعتقال فيلدشتاين، الموجود قيد الاعتقال منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونسبت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد فيلدشتاين تهمة تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة في مجال التجسس الخطير وعقوبتها القصوى السجن المؤبد، إلى جانب اتهامات بحيازة معلومة سرية وعرقلة إجراءات المحكمة.

وفي إطار القضية، اتهم عنصر في قوات الاحتياط بتسريب معلومة سرية وسرقتها وعرقلة مجرى المحكمة.