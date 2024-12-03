بلينكن يجدد التزام أميركا بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران

ناقش بلينكين مع الوزير الاسرائيلي الوضع الإنساني في غزة، وشدد على أنه يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن، الإثنين، بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وأخبره أنه "على إسرائيل أن تفعل المزيد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة"، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر.

وأكد الوزير بلينكين مجددا على أهمية إعادة جميع الرهائن إلى وطنهم وإنهاء الحرب في غزة.

وواصل الوزيران المناقشات حول كيفية رسم مسار للمضي قدما في فترة ما بعد الحرب يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وهو ما أكد الوزير على أنه أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل.

وناقش بلينكين مع الوزير الاسرائيلي الوضع الإنساني في غزة، وشدد على أنه يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، للسماح للمواطنين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم والبقاء فيها لفترة طويلة، على ما جاء في بيان الخارجية الأميركية.

وأكد الوزير مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والجماعات المدعومة من إيران.

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