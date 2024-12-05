إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى أرمينيا والمالديف بسبب "تصاعد التهديدات"

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من السفر إلى إلى أرمينيا ويوصي بعدم السفر إلى جزر المالديف بسبب مزاعم بـ"تزايد المخاطر على الإسرائيليين واليهود من قبل جماعات إرهابية".

رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستويات تحذير السفر إلى أرمينيا وجزر المالديف ومنطقة في البرازيل، بدعوى "تصاعد التهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين واليهود في تلك المناطق".

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وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه تم رفع تحذير السفر إلى أرمينيا من المستوى 1 (بدون تحذير) إلى المستوى 2 (تهديد محتمل)، نتيجة لـ"تزايد المخاطر ضد الإسرائيليين واليهود من قبل جماعات إرهابية في البلاد". ومع ذلك، أكد المجلس أنه لا يوجد دعوة للامتناع عن السفر، بل يُنصح باتخاذ تدابير احترازية إضافية.

وفي ما يتعلق بجزر المالديف، تم تعديل تحذير السفر من المستوى 2 (تهديد محتمل) إلى المستوى 3 (تهديد متوسط)، بحجة "تواجد مؤيدين للإرهاب في الجزر وازدياد العداء تجاه الإسرائيليين واليهود". وأوصت السلطات بتجنب السفر غير الضروري إلى هذه الوجهة.

وفي البرازيل، تم تخفيض تحذير السفر من المستوى 2 (تهديد محتمل) إلى المستوى 1 (بدون تحذير)، باستثناء منطقة مثلث الحدود بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي التي تظل مناطق تنطوي على تهديدات محتملة.

كما شدد مجلس الأمن القومي على أهمية اتباع إجراءات وقائية إضافية عند السفر إلى أي وجهة دولية، بما في ذلك متابعة تحذيرات السفر، والحفاظ على اليقظة في الأماكن العامة، وتجنب نشر تفاصيل السفر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب الإسرائيليين بـ"تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية؛ والتعاون مع القوات الأمنية المحلية، والامتثال لتوجيهاتهم، والإبلاغ فورًا للشرطة المحلية إذا تعرضوا لنشاط إرهابي. وتجنب مشاركة أي تفاصيل تشير إلى خدمتهم في القوات الأمنية، سواء على وسائل التواصل أو في الحديث مع الغرباء".