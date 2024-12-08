سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

في الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن "أنصار الله"، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، بالاشتراك مع حزب الله في العراق.

اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، صاروخا أطلق من اليمن، حيث تم الاعتراض قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي، دون أن تفعل صافرات الإنذار، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

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وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن "أنصار الله"، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، بالاشتراك مع حزب الله في العراق.

جاء ذلك في بيان مصور تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، 3 عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي".

وذكر أن "عمليتين استهدفتا هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، دون تحديد ماهية الهدفين ولا موقعهما بالضبط.

وأضاف أن "العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا (لم يحدد ماهيته) في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة".

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية متواصلة، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.