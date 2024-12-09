غارات إسرائيلية على عشرات المواقع في سورية

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية مواقع عسكرية تطل على هضبة الجولان، بزعم أنها مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران في دير الزور في الشرق السوري.

الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات على القلمون في سورية (مواقع التواصل).

شنت الطائرات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت نحو 100 موقع في سورية، وذلك تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي احتلال مواقع في "المنطقة العازلة" وقمة جبل الشيخ السوري.

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية مواقع عسكرية تطل على هضبة الجولان، بزعم أنها مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران في دير الزور في الشرق السوري.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على القلمون في سورية، وعلى قواعد للجيش السوري في ريف مدينة درعا جنوبي البلاد، تم خلالها قصف مستودعات الأسلحة. كما وردت أنباء عن هجمات إسرائيلية إضافية في محافظة درعا، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى في المنطقة.

كما شن الطيران الإسرائيلي، غارة استهدفت مطار دمشق، وذلك عقب ساعات من إعلان المعارضة السورية دخول العاصمة السورية وإسقاط نظام بشار الأسد.

واستولى الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سورية وقمة جبل الشيخ السوري، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي نشر صورا للقوات الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ بالشق السوري.

وصرح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه وجه الجيش"بمواصلة تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في كافة أنحاء سورية، وإنشاء منطقة آمنة في الجانب السوري تكون خالية من السلاح والبنى التحتية العسكرية".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، الإثنين، أن السيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود مع سورية هي "خطوة محدودة ومؤقتة".

وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية في القدس "هذه خطوة محدودة ومؤقتة اتخذناها لأسباب أمنية".

والأحد، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسورية لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سورية.