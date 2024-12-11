الاحتلال يعتقل شابين من بيت أُمّر بتهمة تصنيع وبيع عبوات ناسفة

الاحتلال يزعم "الكشف عن خلية من شابين في بلدة بيت أُمّر، بالضفة الغربية، ضالعة في تصنيع عبوات ناسفة والاتجار بها". ويدعي أن قوات الشرطة قامت في إطار عملية سرية بشراء 46 عبوة ناسفة مختلفة الأحجام من المشتبهين.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين فلسطينيين يبلغان من العمر 21 و29 عامًا، من بلدة بيت أُمّر في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال عملية أمنية زعمت أنها استهدفت "تصنيع العبوات الناسفة والاتجار بها".

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وقالت الشرطة في بيان، إن ذلك جاء في عملية سرية تمت على مدار الشهرين الماضيين بالاشتراك مع الشاباك ووحدة المستعربين التابعة لقوات "حرس الحدود" بالإضافة إلى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.

وادعت الشرطة أن العملية تمت في إطار "مكافحة جرائم إنتاج وحيازة والاتجار بالوسائل الحربية التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية والمنظمات الإجرامية في المجتمع العربي".

وقالت الشرطة إنها "تمكنت خلال عملية استخباراتية من شراء 46 عبوة ناسفة مختلفة الأحجام من المشتبهين".

وأضافت أن المعتقلين وهما شابان فلسطينيان يبلغان من العمر 21 و29 عامًا من بلدة بيت أُمّر قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اعتُقلا اليوم أثناء محاولة بيع عبوات إضافية، وتم تحويلهما للتحقيق لدى وحدة التحقيق في الجرائم.

واعتبر قائد شرطة الاحتلال في الضفة أن "هذه العملية تمثل إنجازًا هامًا في مكافحة الأسلحة غير القانونية التي تُغذي الإرهاب والجريمة الجنائية". وأضاف: "العبوات المكتشفة كانت ستُستخدم في تنفيذ هجمات قاتلة وقد تصل للاستخدام في الجريمة المنظمة".