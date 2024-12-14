هليفي يبحث مع قائد سنتكوم "سيناريوهات الجبهة الشمالية لضمان الاستعداد المشترك لأي تطور"

بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع قائد القيادةالوسطى الأميركية "السيناريوهات المحتملة على الجبهة الشمالية وتعزيز الاستعداد المشترك لمواجهة أي تطورات"، وذلك خلال زيارة كوريلا لإسرائيل التي تأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي في سورية واحتلالها المنطقة العازلة ومناطق سورية.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال زيارته لقوات جيش الاحتلال في الجولان السوري، أمس الجمعة، إن إسرائيل "لا تتدخل في ما يحدث داخل سورية"، مشيرًا إلى أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة يهدف إلى "منع أي جهات إرهابية من التمركز فيها".

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه اليوم، السبت، أن هليفي أجرى "تقييمًا للوضع وجولة ميدانية مع قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 210 وقادة آخرين من منتدى هيئة الأركان العامة"، في المواقع التي يسيطر عليها في الجولان السوري.

ونقل البيان عن هليفي زعمه أنه "نحن هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن الدولة. نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان، شمال هضبة الجولان، وجبل الشيخ. كانت هناك هنا دولة عدو، لقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى المنطقة".

وادعى: "قمنا بخطوات استباقية لمنع تمركز العناصر الإرهابية، خاصة العناصر الإرهابية المتطرفة، بمحاذاة حدودنا. ‏نحن لا نتدخل في ما يحدث في سورية، وليست لدينا أية نية لإدارة شؤون سورية. لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر في ما يتعلق بأمن مواطني إسرائيل هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان".

جاء ذلك فيما بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أمس الجمعة، مع قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، "آخر الأحداث العملياتية والسيناريوهات المحتملة على الجبهة الشمالية" وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في سورية عقب سقوط نظام الأسد.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن هليفي عقد مع الجنرال الأميركي الذي وصل إلى إسرائيل يوم الأربعاء الماضي، جلسة مشتركة لتقييم الأوضاع ركزت على "القضايا الأمنية الإستراتيجية كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط، مع التركيز على الجبهة الشمالية وإيران".

وذكر البيان أن الزيارة شهدت مناقشات إستراتيجية بين الطرفين "حول آخر الأحداث العملياتية والسيناريوهات المحتملة على الجبهة الشمالية، مع التركيز على تعزيز الاستعداد المشترك لمواجهة أي تطور قد يطرأ".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "هذا الاجتماع يعد بمثابة تعزيز آخر للعلاقة الإستراتيجية الوثيقة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، وهي العلاقة التي تنعسك بميزة عملياتية في الشرق الأوسط من خلال الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وفي وقت سابق اليوم، نفذت إسرائيل سلسلة ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في دمشق وريفها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذلك بعد أسبوع من دخول فصائل المعارضة العاصمة السورية وسقوط نظام بشار الأسد.

وذكر المرصد أن الضربات استهدفت "معهدًا علميًا ومعملًا لسكب المعادن في برزة" ومطارًا عسكريًا في الناصرية شمال دمشق، إضافة إلى مستودعات صواريخ وأنفاق في القلمون.

ويُعتقد أن هذه التحركات تهدف لتدمير ما تبقى من قدرات عسكرية سورية يمكن استخدامها مستقبلاً، وسط تحذيرات من استغلال إسرائيل للوضع لتعزيز احتلالها للمنطقة العازلة في الجولان السوري.