تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بمساعدات عسكرية عاجلة للسلطة والحملة بجنين بموافقة مصر والأردن والسعودية

قالت مصادر فلسطينية وأميركية، إن الحملة الأمنية في جنين، هي نتيجة "التأثير السوريّ"، إذ تخشى قيادة السلطة الفلسطينية من أن يُسقِط مسلّحون السلطة، "تماما كما أطاحت (فصائل المعارضة في) سورية، بنظام (المخلوع، بشار) الأسد".

طالبت واشنطن إسرائيل، بتقديم مساعدات عسكرية عاجلة للسلطة الفلسطينية، على خلفية العملية الأمنيّة الواسعة المستمرّة والتي تنفّذها أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واللا" الإخباريّ الإلكترونيّ، في تقرير نشره مساء الأحد، نقلا عن ثلاثة مصادر فلسطينية وأميركية وإسرائيلية، لم يسمّها.

ولفت التقرير إلى أن الحملة الأمنية التي أطلقتها أجهزة الأمن الفلسطينية في جنين، جاءت بموافقة من قِبل مصر والأردن والسعودية.

ونقل التقرير عن مصادر فلسطينية وأميركية قولها، إن الحملة الأمنية في جنين، هي نتيجة "التأثير السوريّ"، إذ تخشى القيادة الفلسطينية من أن يُسقِط مسلّحون السلطة الفلسطينية، "تماما كما أطاحت (فصائل المعارضة في) سورية، بنظام (المخلوع، بشار) الأسد".

وقال مسؤول فلسطينيّ، وصفه التقرير برفيع المستوى، إن "هذه العملية هي لحظة انتصار، أو هزيمة للسلطة الفلسطينية".

وأشار التقرير إلى أن "قوات الأمن الفلسطينية، حاولت في الأسبوع الماضي، اعتقال بعض النشطاء من حركتَي الجهاد الإسلامي وحماس، الذين استولوا على مركبات تابعة لقوات الأمن الفلسطينية، واستخدموها في عرض مسلّح في مخيم اللاجئين، وبعد ذلك بيوم، فجر مسلّحون سيارة مفخّخة بالقرب من مركز للشرطة في جنين".

وأكد نقلا مسؤولين فلسطينيين وأميركيين، أن ذلك "أذهل القيادة الفلسطينية في رام الله".

تصاعد الدخان مع تواصل حملة السلطة الأمنية (Getty Images)

ووفق التقرير، فقد أوعز الرئيس الفلسيطيني، محمود عباس، لرؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشنّ الحملة الأمنية في جنين، والسيطرة على مخيّمها، فيما قالت مصادر فلسطينية وأميركية، إنه بعد "تحفظات" بعض رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أبلغهم الرئيس الفلسطيني، بأن "كل من سيخالف أوامره سيُقال".

وذكر مسؤولون فلسطينيون وأميركيون، أن مساعدي عبّاس، أطلعوا إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، ومستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الحملة الأمنية المقرّرة، قبل تنفيذها.

(Getty Images)

وقال مصدر فلسطينيّ، إن المنسق الأمني ​​الأميركي مايك فِنزل، قد التقى قبل الحملة الأمنية، برؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لبحث خططهم.

وأضاف أن "رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، سلّموا فِنزل قائمة بالمعدّات التي تحتاجها قوات الأمن الفلسطينية بشكل عاجل، والتي يتعيّن على إسرائيل الموافقة عليها".

وادعى المصدر ذاته، أنّ المسلّحين في جنين، والذين يزعم أنهم يتلقون تمويلا إيرانيا، في تبنٍ مباشر للرواية الإسرائيلية، "مسلّحون ومجهّزون بشكل أفضل من قوات الأمن الفلسطينية".

رسالة إلى إدراة ترامب... السّلطة "شريك موثوق"

وبحسب ما نقل التقرير عن مصادر فلسطينية وأميركية، فقد أمر عباس بشنّ الحملة الأمنية في جنين، لسببين رئيسيين؛ الأوّل "إرسال رسالة إلى إدارة ترامب المقبلة، مفادها أن السلطة الفلسطينية شريك موثوق"، والثاني هو "التأكّد من ألّا يحدث في الضفة الغربية ما حدث في سورية".

وقال مصدر فلسطيني: "كان ذلك هو التأثير السوري. كان (الرئيس الفلسطيني) ومستشاروه يشعرون بالقلق من أن ما حدث في حلب ودمشق قد يلهم (فصيل أو حركة) فلسطينية".

(Getty Images)

وقال المصدر إن مصر والأردن والسعودية "تدعم" العملية في جنين، لأنها لا تريد أن ترى "استيلاء منظمة على غرار الإخوان المسلمين، أو سيطرةً بتمويل إيراني" على السلطة الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني: "هذه لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية. فإما أن تتصرفوا (إسرائيل) مثل الدولة التي تقولون أنتم عليها، أو أن تعودوا لتكونوا ميليشيا مسلّحة".

وعمّ الإضراب الشامل، الأحد، كافة مناحي الحياة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، فيما تحولت المدارس إلى التعليم الإلكتروني، وذلك تنديدا بممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

واستشهد خلال الحملة شخصان في المخيم، أحدهما من قادة كتيبة جنين، ومطلوب للاحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل اشتباكات مسلحة متقطعة بين عناصر الأمن ومقاومين تحصّنوا داخل المخيم.

وقبل شنّ السلطة الحملة الأمنية، استشهد شاب آخر، هو ربحي شلبي، إذ استهدفه إطلاق نار من عناصر أمن السلطة، فيما لم يكن يبدو أنه يشكل أي تهديد، في فيديو أظهر جريمة إعدامه؛ وقد أقرّت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، بمسؤوليتها الكاملة عن استشهاده.