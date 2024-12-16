الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية اعترضت في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة معادية أطلقت من اليمن، حيث تمت عملية الاعتراض قبل ان تخترق المسيرة الأجواء الإسرائيلية"، بحسب ما جاء في البيان.

أعلنت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة من مسيرة أطلقت من اليمن تجاه البلاد صباح اليوم الإثنين، حيث تم اعترضاها خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية اعترضت في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة معادية أطلقت من اليمن، حيث تمت عملية الاعتراض قبل ان تخترق المسيرة الأجواء الإسرائيلية"، بحسب ما جاء في البيان.

والخميس الماضي، رصد الجيش الإسرائيلي، 3 طائرات مسيرة في جنوب البلاد، حيث أطلقت المسيرات على ما يبدو من اليمن، حيث أعلن عن اعتراض مسيرة واحدة بالجنوب، وكذلك جسم جوي مشبوه فوق إيلات.

وأعلن الحوثيون، في الأسبوع الماضي، تنفيذ عدة عمليات عسكرية استهدفت أهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان، بالإضافة إلى 3 سفن ومدمرتين أميركية في ما قالوا إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.