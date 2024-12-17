تقديم تصريح ادعاء ضد إسرائيلي بشبهة التخابر مع إيران

تمديد اعتقال المشتبه، أردلر أمويال (23 عاما) من القدس، اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، بعد اعتقاله الشهر الماضي، وحسب بيان مشترك للشرطة والشاباك فإنه نفذ مهمات بتوجيه من مشغله الإيراني

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم، الثلاثاء، تصريح ادعاء ضد أردلر أمويال (23 عاما) من سكان القدس، وجرى تمديد اعتقاله حتى يوم الجمعة المقبل، بشبهة التخابر مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهمات أمنية في إسرائيل مقابل المال.

وذكر بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك أنه تم اعتقال أمويال، الشهر الماضي، وأنه تعالى خلال التحقيق معه أنه بدأ تواصل الجهات الاستخباراتية الإيرانية معه في تشرين الأول/أكتوبر، من خلال الشبكات الاجتماعية.

وتواصل أمويال مع حساب باسم "أريانا" ثم أصبح التوصل مع حساب باسم "جون" الذي وجه إليها تعليمات حول مهمات.

وحسب البيان، أدرك أمويال منذ بداية التواصل أن "جون" هو جهة إيرانية، ووافق على تنفيذ مهمات جمع معلومات استخباراتية بتوجيه من "جون"، شملت تصوير عناوين ورش رسومات وكتابات جدارية.

وأضاف البيان أن أمويال التقط صورا لأماكن في القدس وتل أبيب كُتب فيها "نصنع السلام"، وكتب على جدار في تل أبيب "سنوار"، والتقط صورا لعدة منازل وشوارع في نتانيا والقدس، وأرسل جميع المهمات التي نفذها إلى "مشغليه".

وتابع البيان أن أمويال اشترى كاميرا وشريحة ذاكرة من أجل توثيق المهمات، وصور مقطع فيديو لحرق سيارة، وأجرى بحثا في الشبكات الاجتماعية من أجل شراء مسدس وكاتم صوت ومواد لصنع عبوة متفجرة وشاهد مقاطع فيديو حول صنع عبوة متفجرة، بهدف تنفيذ عملية مسلحة في إسرائيل. ولاحقا، طولب أمويال بتجنيد أشخاص آخرين وبضمنهم أشخاص ذوي ماض جنائي.

وحسب البيان، تبين خلال التحقيق أن أمويال اقترح على مشغله الإيراني أن يحرق سيارة شرطة، والعمل من أجل قطع التيار الكهربائي عن القطار البلدي في القدس، وأنه التقط صورا لأماكن مختلفة في منطقة القطار البلدي، في محاولة للعثور على مزود الكهرباء، وأرسل مقطع فيديو إلى مشغله، وتلقى مبلغا ماليا بواسطة عملات رقمية.