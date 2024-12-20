استطلاع: 74% من الجمهور في إسرائيل يؤيدون تبادل أسرى ووقف الحرب

أيد 61% إبقاء الجيش الإسرائيلي على احتلال المنطقة العازلة في الأراضي السورية، إلى حين استقرار الوضع في سورية* 40% يعارضون إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بينما أيد 29% إقالتها

عبر 74% من الجمهور في إسرائيل عن تأييدهم للسعي الآن إلى صفقة تبادل أسرى كاملة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف الحرب على غزة، وفق لاستطلاع صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

ولقي هذا الموقف تأييدا من 84% من ناخبي أحزاب المعارضة، و57% من ناخبي أحزاب الائتلاف. وأيد 16% صفقة جزئية ولم يعبر 10% عن موقفهم.

واعتبر 61% أن على الجيش الإسرائيلي الإبقاء على احتلال المنطقة العازلة في الأراضي السورية، إلى حين استقرار الوضع في سورية. وأيد ذلك 75% من ناخبي أحزاب الائتلاف و57% من ناخبي أحزاب المعارضة، بينما اعتبر 25% أنه ينبغي الإبقاء على هذا الاحتلال لفترة محدودة، و14% لم يعبروا عن موقف.

وقال 40%، بينهم 69% من ناخبي أحزاب المعارضة، إنهم يعارضون إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بينما أيد 29%، بينهم 65% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إقالتها، واعتبر 14% أنه ينبغي تقسيم المنصب، ولم يعبر 17% عن موقفهم.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، يحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، "المعسكر الوطني" 20، "ييش عتيد" 14، "يسرائيل بيتينو" 14، حزب الديمقراطيين 12، شاس 10، "عوتسما يهوديت" 9، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

وتدل هذه النتائج على أن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستكون ممثلة بـ61 مقعدا في الكنيست، وأحزاب الائتلاف 49 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

وفي حال خوض حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت الانتخابات، فإنه سيحصل على 25 مقعدا، بينما يتراجع الليكود إلى 21 مقعدا. وستكون قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت 66 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية.