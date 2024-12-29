استطلاع: غالبية الإسرائيليين مستاؤون من أداء حكومة نتنياهو ويؤيدون استقالة رئيسَي الأركان والشاباك

في ما يتعلّق بالملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، أظهرت نتائج الاستطلاع تفوق نتنياهو على كلّ من رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، وعضو كابينيت الحرب السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، غير أن بينيت يتفوّق عليه بحسب رأي المشاركين في الاستطلاع.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الأحد، استياء 64% من الإسرائيليين من أداء حكومة بنيامين نتنياهو، وأن غالبية الإسرائيليين، تؤيّد استقالة رئيسَيّ الأركان وجهاز "الشاباك"، هرتسي هليفي ورونين بار.

جاء ذلك في استطلاع، نشرت نتائجه هيئة البثّ الإسرائيليّة العامة ("كان 11")، مساء الأحد، وأظهر حصول حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو على 25 مقعدا، في حال أُجريت انتخابات، اليوم، بانخفاض مقعد مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته هيئة البثّ.

وبحسب الاستطلاع، فإنه في حال خاض رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، الانتخابات في قائمة منفصلة، سيكون الحزب الأكبر بـ 24 مقعدا، ويليه الليكود؛ كما يتقدّم بينيت على نتنياهو في أيّهما أنسب، لشغل منصب رئيس الحكومة.

نتنياهو متصدّرا اليوم؛ ثانيا إذا عاد بينيت للمشهد السياسيّ

وفي حال إجراء انتخابات للكنيست اليوم، سيحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 18، و"ييش عتيد" 14، و"يسرائيل بيتينو" 14، وحزب الديمقراطيين 11، وشاس 10، و"عوتسما يهوديت" 7، و"يهدوت هتوراة" 7، والجبهة – العربية للتغيير 5، والقائمة الموحدة 5، والصهيونية الدينية 4.

رئيس الحكومة الأسبق، بينيت، ونتنياهو (Getty Images)

وفي حال شارك في الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت فسيحصل على 24 مقعدا، الليكود 22، "المعسكر الوطني" 10، و"ييش عتيد" 10، و"يسرائيل بيتينو" 10، وشاس 10، والديمقراطيون 9، و"عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة

وفي ما يتعلّق بالملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، أظهرت نتائج الاستطلاع تفوق نتنياهو على كلّ من رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، وعضو كابينيت الحرب السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، غير أن بينيت يتفوّق عليه بحسب رأي المشاركين في الاستطلاع.

وقال 38% إنه بينيت الأصلح لتولّي منصب رئيس الحكومة، مقارنة بـ35% أجابوا بأن نتنياهو هو الأنسب لذلك.

وفي مقارنة بين نتنياهو وغانتس، حصل الأول على تأييد 38% من المشاركين بالاستطلاع، مقارنة بغانتس الذي حصل على 29%.

صورة رفعها متظاهرون بتل أبيب تظهر نتنياه وبن غفير (Getty Images)

وفي مقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت، فقد حصل نتنياهو على 36% مقابل 32% للأخير.

وفي ما يلي أسئلة وُجّهت للمشاركين في الاستطلاع؛ وإجاباتهم:

ما هو تقييمكم لأداء الحكومة؟

- %64 يعتقدون أن أداء الحكومة ليس جيّدا، مقارنة بـ30% يرون أن عملها جيّد.

(Getty Images)

- أكد 48% أ أداء الحكومة ليس جيدًا على الإطلاق، فيما قال 16% إنه ليس جيدًا، وأجاب 9% بأن أداء الحكومة جيد جدًا، و21% جيّد.

ما مدى تأييدكم لفرض التجنيد بما يشمل الحريديين؟

- %68 يؤيدون فرض التجنيدعلى جميع الإسرائيليين، فيما 17% يؤيدون استمرار الوضع الراهن، الذي يتضمّن إعفاء الحريديين من التجنيد، و15% لا يعرفون.

هل يجب إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا من منصبها؟

- %38 يعتقدون أنه يجب عزلها من منصبها، و41% ضدّ عزلها، و21% قالول إنهم لا يعرفون.

هل تجري النيابة الإسرائيليّة كل ما يتعلق بالتحقيق ومحاكمة نتنياهو بطريقة مهنيّة أم أن ذلك يأتي بدافع "اعتبارات سياسيّة"؟

- 33% يعتقدون أن عمل النيابة مهنيّ، و44% يعتقدون أنه متأثر باعتبارات سياسية، و23% أجابوا بـ"لا أعلم".

هل يتوجّب على رئيس الأركان ورئيس جهاز الشاباك إنهاء مهامّهما؟

- %46 رأوا أنه يجب عليهما الاستقالة من منصبيهما، و28% قالوا لا، و26% أجابوا بـ"لا أعلم".

هليفي وبار (الجيش الإسرائيلي)

هل يجب فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو بشبهة مضايقة الشهود، بعد المراسلات التي تم الكشف عنها في برنامج "عوفدا"؟

- %54 أكّدوا أنه يحب بذلك وأجابوا بنعم، و23% قالوا لا، و23% أجابوا بـ"لا أعلم".

هل ينبغي إنشاء لجنة تحقيق مستقلّة بأحداث 7 أكتوبر (هجوم حماس المباغت والذي اشتمل على فشل استخباراتي إسرائيلي)؟

- %77 رأول أنه يجب ذلك، و9% قالوا لا، فيما أجاب 14% بـ"لا أعلم".

هل تعتقد أنه يجب إجراء انتخابات عامة بعد انتهاء الحرب؟

- %70 أجابوا نعم، و20% قالوا إن ذلك ليس ضروري، وأجاب 10% بـ"لا أعلم".

وأُجري الاستطلاع من قِبل معهد "كينتار" على 601 شخص من الذكور والإناث الذين تتجاوز أعمارهم الـ18، في عيّنة عبر الإنترنت، بهامش خطأ يصل إلى 4.0%.