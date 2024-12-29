خامس أيام الحانوكا: رقصات تلمودية للمستوطنين بباحات الأقصى

ذكرت دائرة الأوقاف أن الفترة الصباحية شهدت اقتحام 198 مستوطنا و30 طالبا يهوديا باحات المسجد الأقصى، حيث قاموا برقصات تلمودية في ساحات الحرم وتأدية شعائر تلمودية وتوراتية قبالة مسجد قبة الصخرة.

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لإحياء مراسيم اليوم الخامس لما يسمى عيد "الحانوكا- الأنوار".

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل"، وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وذكرت دائرة الأوقاف أن الفترة الصباحية شهدت اقتحام 198 مستوطنا و30 طالبا يهوديا باحات المسجد الأقصى، حيث قاموا برقصات تلمودية في ساحات الحرم وتأدية شعائر تلمودية وتوراتية قبالة مسجد قبة الصخرة، وسط حراسة مشددة من قبل عناصر شرطة الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة على تنقل الفلسطينيين في باحات المسجد.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين والفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعتهم من الوصول إليه، وسط إغلاق للطرق والشوارع المؤدية للمسجد والبلدة القديمة.

يشار إلى أن هذا العيد بحسب المعتقدات اليهودية، يعتبر من أكثر الأعياد ارتباطا بالهيكل المزعوم، لذلك فهو من أكثر الأعياد والمواسم اليهودية ربطا بالأقصى من ناحية القصة والرواية التوراتية.

وعليه، دعت جماعات "الهيكل" لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكا" الذي بدأ في 25 شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، ويستمر لمدة أسبوع.

وينتهي العيد اليهودي في الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، يتخلله تنظيم اقتحامات للأقصى بأعداد كبيرة وأداء طقوس ورقصات تلمودية، وإدخال الشمعدان لباحات المسجد الأقصى.

وتواصلت الدعوات المقدسية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى والقدس، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال المفروضة على المقدسيين والفلسطينيين.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، إن حرب الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية أصبحت أكثر ضراوة وقسوة.

وبين نجم، في اجتماع الهيئة العمومية لاتحاد الأوقاف العربية، الذي عقد في القاهرة، إنه إلى جانب هدم كلي وجزئي لأكثر من ألف مسجد، بالضفة وغزة، تتوالى انتهاكات الاحتلال اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، بما يهدد السيادة عليهما بشكل واضح، في ظل صمت دولي عما يجري داخلهما.

وطالب الوزير بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار عن الضفة الغربية، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من توليها لصلاحياتها، وقيامها بعملها في إعادة الإعمار داخل القطاع.

وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ووضع آلية لحماية هذه المقدسات مع التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.