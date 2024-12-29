نتنياهو يرفض نقل أسلحة لأجهزة الأمن الفلسطينية بتوصية من الجيش

الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بنقل بنادق وذخيرة ومركبات مصفحة لأجهزة الأمن الفلسطينية كي تواصل عملياتها في جنين* المستوطنون: "نقل ذخيرة وأسلحة إلى العدو هو جنون مطلق والسلطة الفلسطينية هي منظمة إرهابية"

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض طلب الولايات المتحدة بأن تنقل إسرائيل أسلحة وذخيرة وعتاد إلى السلطة الفلسطينية كي تواصل أجهزتها الأمنية عملياتها في جنين، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد.

وأفادت الإذاعة بأن الولايات المتحدة تمارس، في الأيام الأخيرة، ضغوطا على إسرائيل كي تنقل بنادق كلاشينكوف وذخيرة ومركبات مصفحة إلى أجهزة الأمن الفلسطينية كي تواصل عملياتها في جنين، وفيما اعتبرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن نجاح عملية السلطة الفلسطينية في جنين هي "مصلحة أمنية إسرائيلية".

وجاء قرار نتنياهو في أعقاب توصية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بعدم المصادقة على نقل الأسلحة والذخيرة، وانضم وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إلى توصية هليفي.

وعقب رئيس مجلس المستوطنات ورئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في منطقة رام الله وشمال القدس المحتلة، يسرائيل غانتس، بأن "قرار المستوى السياسي بعدم نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، في أعقاب مطالبة مجلس المستوطنات هو قرار صحيح ومرتبط بالواقع الميداني".

واعتبر غانتس أن "نقل ذخيرة وأسلحة إلى العدو، وخاصة في فترة الحرب، هو جنون مطلق واستباحة أمن مواطني دولة إسرائيل. ونعود ونطالب المستوى السياسي بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم في يهودا والسامرة، والعمل بحزم وبشدة مثلما عملنا في غزة ولبنان. والسلطة الفلسطينية هي منظمة إرهابية وينبغي هزمها".