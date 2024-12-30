تصريح ادعاء ضد إسرائيلي بشبهة التخابر مع الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهمات

الشرطة والشاباك: المشتبه أحرق ثماني مركبات في أنحاء إسرائيل، وخط كتابات جدارية لعبارة "أولاد روح الله"، وصوّر منشأة لبنية تحتية في وسط البلاد، ومدخل الحي الذي يسكنه عضو الكنيست ووزير الأمن السابق، بيني غانتس

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، تصريح ادعاء ضد مواطن إسرائيلي من مدينة بيتاح تيكفا، يدعى ألكسندر غرونوفسكي (29 عاما)، بشبهة التخابر مع الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهمات، على أن تقدم لائحة اتهام ضده إلى المحكمة المركزية في الأيام المقبلة.

وجاء في بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك، اليوم، أنه في إطار عملية مشتركة للجهازين، اعتقل غرونوفسكي خلال الشهر الحالي بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية بعد الاشتباه بضلوعه في عدة حالات بإحراق مركبات في أنحاء إسرائيل بتكليف جهات أجنبية.

وأضاف البيان أنه تعالى خلال التحقيق أنه غرونوفسكي كان على اتصال مع جهات من خارج إسرائيل، بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، ونفذ لصالح هذه الجهات مهمات أمنية كثيرة ومختلفة، وكان يدرك أنها تستهدف أمن إسرائيل، وذلك طمع بالمال.

وشملت المهمات التي نفذها غرونوفسكي، حسب البيان، إضرام النار في ثماني مركبات في أنحاء إسرائيل، وخط كتابات جدارية لعبارة "أولاد روح الله"، وتصوير منشأة لبنية تحتية في وسط البلاد، وتصوير مدخل الحي الذي يسكنه عضو الكنيست ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، وإرسال الصور إلى مشغليه، ونقل تفاصيل معلومات حول مواطن إسرائيلي يعرفه لصالح إمكانية تجنيده لأنشطة من جانب جهات خارجية وصفها البيان بأنها "إرهابية"، وشراء زي عسكري بهدف إعداد مقطع فيديو يظهر فيه إحراق الزي.

وأضاف البيان أنه تعالى خلال التحقيق أن مشغلي غرونوفسكي بحثوا معه إمكانية أن يحصل على بندقية وقنابل من أجل إطلاق النار باتجاه منازل، وأنه طُلب منه جمع وتحويل معلومات حول عناوين سكن وزراء إسرائيليين، وإضرام النار في مركبة شرطة وحافلة وشاحنة، لكنه رفض تنفيذ هذه المهمات.

وذكر البيان أن "هذه الحالة تضاف إلى حالات أخرى في السنة الأخيرة التي تدل على جهود متكررة لجهات إرهابية واستخباراتية معادية من أجل تجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهمات غايتها استهداف أمن دولة إسرائيل وسكانها".