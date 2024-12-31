معطيات الشاباك: 231 عملية مسلحة نفذها فلسطينيون في العام 2024

الشاباك يدعي كشف 20 خلية في المجتمع العربي وكانت تخطط لعمليات مسلحة، بينها 5 عمليات تفجيرية، وصدور أوامر اعتقال إداري بحق 34 مواطنا في المجتمع العربي. اعتقال 37 مواطنا، في 13 قضية، بشبهة التخابر مع إيران

أشارت معطيات جهاز الشاباك حول الوضع الأمني في إسرائيل، في العام 2024، إلى أن 231 عملية مسلحة نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل إسرائيل، وأن عدد العمليات أقل بـ44% عن عددها في العام 2023، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء.

وادعى الشاباك أنه أحبط 1040 عملية مسلحة، معظمها عمليات إطلاق نار وبينها عمليتين انتحاريتين وعملية أسر إسرائيلي.

وحسب ادعاء الشاباك، فإنه كشف 20 خلية في المجتمع العربي وكانت تخطط لعمليات مسلحة، بينها 5 عمليات تفجيرية.

وقال الشاباك إنه حقق في 26 قضية أمنية في المجتمع العربي بشبهة إعلان الولاء أو التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة بإيحاء من تنظيم "داعش".

وصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 34 مواطنا في المجتمع العربي خلال العام 2024.

وأضاف الشاباك أنه جرى اعتقال 37 مواطنا في إسرائيل، في 13 قضية، بشبهة التخابر مع الاستخبارات الإيرانية، غالبيتهم يهود، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 400% قياسا بالعام 2023.

وتابعت معطيات الشاباك أنه أحبط حوالي 700 هجوم سيبراني في العام 2024، وهي أعلى بخمس مرات عن معطيات العام 2023، ومعظمها بهدف جمع معلومات وتجسس على أهداف إسرائيلية، لكن الشاباك لم يذكر عدد الهجمات السيبرانية التي نجحت ولو جزئيا.