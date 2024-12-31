نتنياهو يغادر المستشفى للمشاركة بتصويت بالكنيست رغم معارضة الأطباء

أزمة بالائتلاف إثر معارضة حزبي "أغودات يسرائيل" و"عوتسما يهوديت" تأييد مشروع قانون هام للمصادقة على ميزانية الدولة، وليس واضحا إذا كان صوت نتنياهو سيؤدي للمصادقة على مشروع القانون

غادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مستشفى هداسا – عين كارم في القدس، الذي خضع فيه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، أول من أمس، بهدف المشاركة في تصويت في الكنيست، وبالرغم من معارضة الأطباء، فيما رافق نتنياهو طبيبه الشخصي إلى الكنيست.

وصوتت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، على مشروع قانون يمنح شركات إعفاء من الضرائب على جزء من أرباحها، وتسبب إعلان حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة" وحزب "عوتسما يهوديت"، بعدم تأييد مشروع القانون أزمة في الائتلاف لأنه كان من شأن ذلك ألا يضمن المصادقة على مشروع القانون.

ولاحقا تم التوصل إلى اتفاق مع عضوي كنيست من "أغودات يسرائيل" عبر امتناعهما على التصويت وعدم تصويتهما ضده الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المصادقة على مشروع القانون، في ظل إصرار "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير على رفض المصادقة مع الائتلاف على جميع القوانين التي تطرحا وزارة المالية.

وفي هذه الأثناء، يصوت أعضاء الكنيست على آلاف الاعتراضات التي قدمتها المعارضة ضد مشروع القانون، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إطالة الجلسة إلى ساعات طويلة، إذ أن بعض الاعتراضات يتم التصويت عليها بشكل علني مع تسمية أسماء أعضاء الكنيست الـ120.

وتم التصويت ضد معظم الاعتراضات التي قدمتها المعارضة بأغلبية ضئيلة.

ومن شأن عدم المصادقة على مشروع القانون أن يمنع المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، أو أنه سؤدي إلى عجز في الميزانية بمبلغ 10 مليارات شيكل، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في وزارة المالية.

وقالت مصادر في الائتلاف، ظهر اليوم، إنه "حتى الآن لا يوجد تقدم في المفوضات مع الشركاء في الائتلاف"، فيما يسعى الائتلاف إلى إقناع أي عضو كنيست بتأييد مشروع القانون. كما تمت دعوة عضو الكنيست بوعاز بيسموت من حزب الليكود رغم أنه في فترة حداد إثر وفاة والدته.

وحضر رئيس طاقم مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، ومستشاره نتنياهو الإعلامي، عوفر غولان، إلى الكنيست في محاولة لحل الأزمة الائتلافية.

وعبر نتنياهو خلال مشاورات مع مستشاريه عن رغبته بمغادرة المستشفى من أجل المشاركة في التصويت في الكنيست إذا كان صوته يحقق أغلبية للمصادقة على مشروع القانون، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنه ليس واضحا إذا كان صوت نتنياهو سيكون كافيا للحصول على أغلبية مؤيدة لمشروع القانون.

وطالب أعضاء كنيست من الليكود بإقالة رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من منصبه وقالوا إنه "إذا سقطت الحكومة لن يعود لتولي منصب وزاري".

وبموجب قرار لجنة الكنيست، فإن الخطابات قبل التصويت على مشروع القانون يجب أن تنتهي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر، لكن أعضاء كنيست من الائتلاف يلقون خطابات في الهيئة العامة بدون التقيد بمدة زمنية بهدف المماطلة وتأجيل التصويت في محاولة لمواصلة إقناع أعضاء الائتلاف بتأييد القانون.

يشار إلى أن نتنياهو طلب من المحكمة، أول من أمس، بإلغاء جلسات محاكمته الثلاث لهذا الأسبوع بسبب خضوعه للعملية الجراحية، فيما تعالى التساؤل اليوم حول ما إذا بإمكانه مغادرة المستشفى من أجل التصويت في الكنيست.