تقرير: إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لدعم إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، للكونغرس "بصورة غير رسمية" عن صفقة أسلحة مقترحة مع إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل ذخائر للطائرات الحربية والمروحيات الهجومية، بالإضافة إلى قذائف مدفعية، وفق ما أفادت به مصادر لموقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن الصفقة، التي تحتاج إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، تشمل صواريخ جو-جو من طراز "AIM-120C-8 AMRAAM" للطائرات الحربية، بهدف تعزيز الدفاع ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

كما تتضمن الصفقة قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "AGM-114" للمروحيات القتالية، بالإضافة إلى قنابل صغيرة الحجم، ومجموعات" JDAM التي تحول "القنابل الغبية" إلى أسلحة موجهة بدقة، ورؤوس حربية بوزن 500 كغم للطائرات، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي.

ووفق أحد المصادر المطلعة، فإن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس أن هذه الصفقة تهدف إلى "دعم الأمن طويل الأمد لإسرائيل من خلال تجديد مخزون الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي".

وعلى الأرجح، ستكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق المصدر ذاته.

ومن جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن"، السبت، عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع، أن "وزارة الخارجية أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا غير رسمي بالبيع، الجمعة".