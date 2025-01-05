الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار في تلمي اليعازر قرب مدينة الخضيرة، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية".

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار في مناطق من البلاد.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد انطلاق صافرات الإنذار في تلمي اليعازر قرب مدينة الخضيرة، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن بعد دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وبعيد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية إضافة إلى إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا لقناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وصعد الحوثيون هجماتهم منذ إبرام أتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

كما شنت إسرائيل غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن استهدفت إحداها مطار صنعاء الدولي نهاية كانون الأول/ديسمبر.

والأحد الماضي، أفادت وكالة سبأ للأنباء وقناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، عن تعرض شرق مدينة صعدة لـ"ثلاث غارات" نسبتها إلى القوات الأميركية والبريطانية، دون أي ذكر لوقوع أضرار أو إصابات.

ولم ترد الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل فوري على هذه التقارير.