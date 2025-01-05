تقرير: الجيش الإسرائيلي سينسحب من الناقورة في لبنان بالكامل "قريبا"

انسحاب قوات الجيش الإسرائيليّ، في نهاية الستين يوما، "متوقفة على نشاط الجيش اللبناني، والتطوّرات على الأرض"؛ ووفق تقرير، فإن الجيش الإسرائيليّ، "سينسحب بالكامل في الأيام المقبلة من قرية الناقورة، ويسلّم المسؤولية للجيش اللبنانيّ، تحت إشراف أميركيّ".

سينسحب الجيش الإسرائيلي من الناقورة "بالكامل، قريبا"، بحسب ما ذكر موقع "واللا" في تقرير نشره، مساء الأحد.

وأورد التقرير أن الجيش الإسرائيليّ، "سينسحب بالكامل في الأيام المقبلة من قرية الناقورة، ويسلّم المسؤولية للجيش اللبنانيّ، تحت إشراف أميركيّ".

وذكر أن واشنطن، "ستسيطر على المعبر" الذي شدّد على أنه نقطة إستراتيجية، "مع الالتزام بالانتشار الكامل للجيش اللبناني، والسيطرة عليه تحت إشراف الولايات المتحدة".

وبحسب الجيش الإسرايئلي، فإنه باستثناء هذه المنطقة، لن تغادر إسرائيل بالضرورة الأراضي اللبنانية في نهاية الـ60 يومًا، الذي ينصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق التقرير، فقد حذّر مسؤولون أمنيّون إسرائيليّون، من أنه "إذا لم يقم الجيش اللبناني بواجبه في جنوب البلاد، وينفّذ اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي لن يتعجّل في الانسحاب".

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي، لا يزال "يواصل اكتشاف محاولات لحزب الله لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ عمليات إعادة تأهيل أخرى لمصالح المنظمة، في منطقة جنوب لبنان".

ونقل التقرير عن مصادر، لم يسمّها، أن هناك زيادة في عمليات الجيش اللبنانيّ في جنوب البلاد، "لكن نطاق ونوعية النشاط، لا يلبيان توقعات الجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أن انسحاب قوات الجيش الإسرائيليّ، في نهاية الستين يوما، "متوقفة على نشاط الجيش اللبناني، والتطوّرات على الأرض".

وذكر مسؤولون أمنيّون إسرائيليون، أن الجيش "لن يسمح بإعادة تأهيل البنية التحتية، دون إنفاذ واضح من قِبل الجيش اللبناني، كما هو مطلوب في بنود وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله، هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب وراء نهر الليطاني في لبنان.

وأضاف كاتس خلال جولة ميدانية في مقر قيادة المنطقة الشمالية، لتفقد أسلحة حزب الله التي صادرها جيش الاحتلال خلال عملياته في الجنوب اللبناني، أنه إذا لم يتم تلبية هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وستتخذ إسرائيل خطوات لـ"ضمان عودة السكان إلى الشمال بأمان".

واشنطن تحذّر الجيش اللبناني من احتمال عدم انسحاب إسرائيل

وبحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية 12، فإن الرسالة التي بعثت بها واشنطن إلى الجيش اللبناني، "إذا لم تعملوا بحزم ضدّ حزب الله، لن تخرج إسرائيل من جنوب لبنان".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، يستعدّ لسيناريو أن تكون هناك أزمة، "بما يشمل أيامَ قتال ضدّ حزب الله".

ونقلت القناة عن مسؤول أمنيّ إسرائيليّ رفيع، قوله "إذا خرق حزب الله الاتفاق، فسوف نعود لجنوب لبنان، بما في ذلك إلى الليطاني".

الجنرال الأميركيّ المسؤول عن مراقبة وقف إطلاق النار إلى إسرائيل الثلاثاء

وفي سياق ذية صلة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") في تقرير، الأحد، أن الجنرال الأميركيّ المكلّف بمهمة الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، غاسبر جيفرز، يتوقع أن يصل إلى البلاد، يوم الثلاثاء المقبل.

ووفق التقرير، فإن زيارة جيفرز، تأتي "في إطار الضغوط التي تمارسها إدارة (الرئيس الأميركي، جو) بايدن حاليا على إسرائيل، للانسحاب من لبنان".

ولفت التقرير إلى أن تل أبيب "تدرك أن الجنرال الأميركي جيفرز سيترك منصبه في المستقبل القريب، ولذلك تريد التحرّك للحفاظ على آلية فحص الخروقات في المستقبل أيضا".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأحد، تناولت موضوع لبنان.

وفيما لفت التقرير إلى أن المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، سيصل إلى لبنان، الأحد، ذكر أنه "من غير المتوقع في هذه المرحلة أن يزور إسرائيل".