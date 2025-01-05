كاتس: لا اتفاق مع لبنان "إذا لم ينسحب حزب الله وراء نهر الليطاني"

كاتس يلوّح إلى أن الجيش الإسرائيلي سيماطل في انساحبه من الجنوب اللبناني ولن ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار متذرعا بأن الجيش اللبناني لم يفكك أسلحة حزب الله ويدمر بنيته التحتية من الجنوب وأن مقاتلي الحزب لم ينسحبوا إلى شمالي الليطاني.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب وراء نهر الليطاني في لبنان.

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وأضاف كاتس أنه إذا لم يتم تلبية هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وستتخذ إسرائيل خطوات لـ"ضمان عودة السكان إلى الشمال بأمان".

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير الأمن الإسرائيلي في مقر قيادة المنطقة الشمالية، لتفقد أسلحة حزب الله التي صادرها جيش الاحتلال خلال عملياته في الجنوب اللبناني.

وقال كاتس إن "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستستمر في فرضه بشكل كامل ودون تساهل لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وأضاف أن "الشرط الأول هو انسحاب كامل لحزب الله وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة وتدمير بنيته التحتية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهذا لم يحدث بعد".

وأضاف أنه "إذا لم يتحقق هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسيتعين على إسرائيل العمل بنفسها لضمان عودة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم"، على حد تعبيره.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود تهديد جديد على البلدات الإسرائيلية وعلى المواطنين الإسرائيليين، كما أشار التصدي "الحازم لانتهاكات حزب الله".