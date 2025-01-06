تقرير: إرجاء سفر رئيس الموساد إلى الدوحة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بتأجيل سفر رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل أسرى، والتي تشمل اتفاقًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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ولم تُحدد الأسباب لهذا التأخير، في حين تشير الأنباء إلى استمرار المناقشات الداخلية في إسرائيل حول الملفات العالقة في المفاوضات، بما في ذلك إصرار تل أبيب على الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

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