تقديرات إسرائيلية: الجيش سيبقى في مناطق بلبنان لأشهر أو سنوات

قال وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء اليوم إن الجيش الإسرائيلي، سيبقى في بعض المناطق في الجنوب اللبناني لأشهر أو حتى سنوات، بحسب ما أوردت القناة 12، مساء اليوم، الثلاثاء.

يأتي ذلك قبل 20 يوما من المهلة المحددة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وبعد نحو 24 ساعة من انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي في جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في بلدة الناقورة الحدودية.

ويتسق ما أوردته القناة 12 مع التصريحات التي صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو عضو في الكابينيت، يوم الأحد الماضي، حينما أعلن أن الحكومة حددت الأول من آذار/ مارس موعدا لبدء عودة سكان بلدات الشمال.

وقال سموتريتش حينها إنه يتحفظ على الإعلان الكامل عن المخططات الإسرائيلية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، مشددا على أن إسرائيل لن تعود إلى سياسة "الاحتواء" التي استمرت لعشرين عامًا على الحدود مع لبنان.

وقال سموتريتش إنه "بطبيعة الحال، أرغب في أن أسمح لنفسي بالتريث لمدة 15 يومًا (في إشارة إلى موعد تنصيب ترامب) لأقول بشكل كامل ما أفكر فيه وما نخطط له، لكن أؤكد لسكان الشمال أننا لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل"، وأشار إلى "واقع أمني مختلف".

وشدد سموتريتش كذلك على أن الوضع الأمني سيكون مختلفًا تمامًا بعد الحرب مع حزب الله؛ وأضاف "أقول بمسؤولية لسكان الشمال: لن نعود إلى 20 عامًا من الاحتواء، ولن نسمح بإعادة بناء قواعد إرهابية فوق منازلكم أو بالقرب منها"، على حد تعبيره.

وبحسب القناة 12، فإن المسألة تكمن بتفسير مختلف للصيغة الفضفاضة لاتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ إنه على الرغم من التزام لبنان بعدم ترميم البنى التحتية العسكرية لحزب الله، تعتبر إسرائيل أن القرى الحدودية نفسها هي بنى تحتية لحزب الله، وستمنع المواطنين من العودة إليها أو إعادة إعمارها.