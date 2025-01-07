جنرال أميركي يبحث في إسرائيل "التهديدات من اليمن" وتعزيز الدفاع الإقليمي

زار نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إسرائيل الأسبوع الماضي، حيث بحث مع مسؤولين عسكريين مواجهة "التهديدات من اليمن" وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، بما يشمل تحسين التنسيق العملياتي بين الجيشين.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن نائب قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، وصل إلى إسرائيل يوم الخميس الماضي، في زيارة تركزت على مناقشة مواجهة الحوثيين في اليمن وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان أن زارة الجنرال الأميركي، كوبر، جاءت بدعوة رسمية من نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، أمير برعام. وذكر البيان أنه جرى خلالها مناقشة "مواجهة التهديدات القادمة من اليمن"، في إشارة إلى هجمات الحوثيين على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيلية على قطاع غزة.

كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، "تعزيز التعاون مع الجيش الأميركي في إطار الغطاء الدفاعي الشامل عن إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط". وخلال الزيارة، زار نائب قائد "سنتكوم" عددًا من قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، من بينها قاعدة "نفتيم"، حيث اطلع على "استعراض للقدرات العملياتية المشتركة بين الجيشين".

وذكر البيان أن الجنرال الأميركي ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "تلقيا استعراضًا إستراتيجيًا قدمه رئيس أركان سلاح الجو، العميد عومر تيشلر، وقائد قاعدة ‘نفتيم‘، إلى جانب قادة آخرين في سلاح الجوي الإسرائيلي".

وشملت الزيارة تفقد الفرقة 80 التابعة للجيش الإسرائيلي، "حيث تم عرض أبرز الأنشطة العملياتية والتغيرات في تهديدات العدو على الحدود، إلى جانب القوى المؤثرة في المنطقة"، وفقا لما جاء في البيان.

وفي إطار الزيارة، تم عقد تقييم مشترك للوضع الأمني مع التركيز على التهديدات في "الدائرتين الثانية والثالثة"، في إشارة إلى التهديدات من مسافات بعيدة ومتوسطة.

كما أجرى الجنرال الأميركي جولة ميدانية في قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي، حيث أجرى تقييمًا مشتركًا للوضع الأمني، والتقى برفقة برعام بعناصر من الآلية المشتركة لفرض اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وشدد الجيش الإسرائيلي، في البيان، على أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات مع الجيش الأميركي، من منطلق "الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنسيق بين الجيشين"، على حد تعبيره.