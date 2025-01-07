827 قتيلا للجيش الإسرائيلي منذ "طوفان الأقصى"

مساء الإثنين، اعترف الجيش بمقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 932 بلواء "ناحال"، وجنديا آخر في معركة وقعت شمال القطاع، كما أعلن إصابة جنديين آخرين من الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، بجروح خطيرة في المعركة ذاتها.

قتل ضابط وجندي إسرائيليين، وذلك خلال المعارك المحتدمة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمالي قطاع غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

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واعترف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط من قواته خلال المعارك مع المقاومة شمالي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش قائد سرية في الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، مبينا أنه قتل بنيران مضادة للدبابات في بيت حانون شمال القطاع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الضابط والجندي ينتميان إلى لواء "ناحال"، وقتلا بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في المعارك البرية الدائرة في بيت حانون شمال القطاع.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 827 منذ معركة ""وفان الأقصى" وبداية الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومساء الإثنين، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 932 بلواء "ناحال"، وجنديا آخر في معركة وقعت شمال القطاع، كما أعلن إصابة جنديين آخرين من الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، بجروح خطيرة في المعركة ذاتها.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدثين أمنيين صعبين في قطاع غزة، وذكرت بعض المنصات الإعلامية أن جنديين من لواء "ناحال"، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة داخل أحد المباني في شمال القطاع، فيما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية التعتيم على الحدث الثاني.

ورغم مرور 3 أشهر على الحملة العسكرية والحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، إلا أن فصائل المقاومة تواصل التصدي للقوات المتوغلة، وتنصب الكمائن وتزرع العبوات الناسفة، وتشتبك مع القوات الإسرائيلية، وتوقع قتلى وجرحها في صفوفها.