خشية الملاحقات الدولية: إسرائيل تخفي هوية جنودها المشاركين في الحرب على غزة

قيادة الجيش الإسرائيلي تصدر تعليمات بإخفاء هويات الجنود والضباط المشاركين في الحرب على غزة، بعد تزايد محاولات ملاحقتهم قضائيًا في الخارج. تشمل الإجراءات قيودًا على السفر وحظرًا على نشر الصور أو الأسماء التي قد تُستخدم كأدلة.

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مساء اليوم (الأربعاء)، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية المتعلقة بالحرب، على خلفية المخاوف المتصاعدة من المحاولات لملاحقتهم قضائيًا في الخارج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

تفاصيل أوفى تباعا...