اجتماع بين كاتس وهليفي على خلفية التوتر بين المستويين السياسي والعسكري

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجتمع بوزير الأمن في ظل تفاقم التوتر بين كاتس وقيادة الجيش، بعد تبادل التصريحات والانتقادات حول إدارة الجيش وتحقيقاته الداخلية، وسط تلميحات إلى توجه لإقالة الناطق باسم الجيش.

اجتمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم الخميس، بوزير الأمن، يسرائيل كاتس، وذلك بعد الخلاف العلني الذي نشب بين وزير الأمن والمؤسسة العسكرية على خلفية التعينات والتحقيقات الداخلية، أمس، الأربعاء.

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وخلال الاجتماع، شدد هليفي على أن البيان الذي أصدره الناطق باسم الجيش، دانيال هجري، قد صدر بموافقته وتحت إشرافه، الأمر الذي كانت قد أشار إليه التقارير الإسرائيلية، بعد أن أثار البيان استياء المستوى السياسي.

وكان الخلاف بين كاتس والجيش قد بدأ أمس عندما أصدر الأول بيانًا إعلاميًا أعلن فيه توجيهاته لرئيس الأركان بالتعاون الكامل مع مراقب الدولة، وحثه على إنهاء التحقيقات العسكرية المتعلقة بأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

كما شدد كاتس على أنه لن يوافق على أي تعيينات عسكرية حتى على مستوى رتب أدنى من رتبة لواء.

وردًا على ذلك، أصدر الناطق باسم الجيش بيانًا استثنائيًا وشديد اللهجة قال فيه: "يجب حل القضايا من خلال حوار بين وزير الأمن ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام. الجيش يدير منظومة تحقيقات شاملة لتحسين الدفاع عن الدولة وسكانها".

وتابع أن "التحقيقات تتقدم وفقًا لضغط العمليات العسكرية، حيث إن القادة الذين يديرون المعارك هم أنفسهم من ينفذون التحقيقات. التركيز المفرط على التحقيقات أثناء القتال قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح".

وعقب بيان الجيش، رد كاتس بأن "الناطق باسم الجيش، الذي اعتذر مؤخرًا عن تجاوزه صلاحياته وتهجمه على المستوى السياسي، يعود الآن لتجاوز صلاحياته مجددا، ويوجه انتقادات ويعطي دروسًا للمستوى السياسي".

وفي بيان رسمي صدر عن الناطق باسم وزارة الأمن، شدد كاتس على أن "هذه المرة لن يكون الاعتذار كافيًا"، وهو ما اعتُبر خطوة عملية نحو مطالبة كاتس بإقالة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.