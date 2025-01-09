نتنياهو يعقد مداولات لمناقشة الملف النووي الإيراني

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة الملف النووي الإيراني، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية.

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجلسة ستشهد مشاركة وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وقيادات رفيعة من المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى الوزراء في الكابينيت.

وبحسب التقرير، فإن هذه الجلسة تأتي في ظل "استمرار التصعيد في برنامج إيران النووي والبحث في الخيارات المختلفة المتاحة أمام إسرائيل في هذا السياق".

وأشار إلى أن تل أبيب حددت الهدف الرئيسي لتعاونها مع الإدارة الأميركية الجديدة، مع اقتراب موعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ويتمثل بـ"القضاء على التهديد الإيراني".

وكان نتنياهو قد تطرق قبل أيام إلى ما يصفه بـ"التهديد الإيراني" أثناء تسلمه توصيات لجنة "نغل"، التي دعت إلى تعزيز استعدادات المؤسسة الأمنية والحكومة لمواجهة هذا التهديد.

وقال نتنياهو "كنا ندرك منذ سنوات أن إيران هي التهديد الأكبر علينا، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها. لقد عملنا على توجيه ضربات قاسية لهذا المحور، لكننا نرى أنه لا يزال قائماً".

ودعت لجنة "نغل" إلى إعداد المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربة استباقية ضد إيران بشكل مستقل، وأوصت بتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وتعتبر إسرائيل أن إيران تمثل التهديد المركزي لها، وهو ما ينعكس على تحديد الأولويات في الميزانية. وصرّح وزراء في الكابينيت أن عام 2025 سيكون حاسماً هذه القضية.

يأتي ذلك في ظل التقديرات الإسرائيلية حول "اقتراب إيران من تطوير قدرات نووية، إلى جانب تغيّر الإدارة في الولايات المتحدة، ما يمثل فرصة نادرة لإسرائيل للتعامل هذا الملف".